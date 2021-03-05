معرض لصور وكتب القائد عبد الله أوجلان في قامشلو

وتضمّن المعرض لوحات تحمل صور القائد عبد الله أوجلان في مرحلة طفولته، والكتب التي ألفها باللغتين العربية والكردية منها "كيف نعيش، التاريخ المخفي في حاضرنا ونحن مخفيون في بداية التاريخ، ملحمة الانبعاث، رسائل الأمل، مرافعات ومجلدات أوجلان".

وحضر المعرض الذي أقيم في صالة مركز محمد شيخو بمدينة قامشلو في شمال شرق سوريا، أهالي مقاطعة قامشلو، وشخصيات التقت القائد أوجلان، إلى جانب العديد من الكتّاب والمثقفين والأحزاب السياسية.

بدأت الفعالية بكلمة ترحيب من قبل الإدارية في مؤتمر ستار، شاها خليل، وقالت "نبارك الثامن من آذار على القائد عبد الله أوجلان، ثم على جميع النساء حول العالم".

وأضافت: "تيمنًا بالفكر النبيل الذي يحمله القائد عبد الله أوجلان للإنسانية تم افتتاح هذا المعرض، نحن في حركة المرأة نقدم نقدّنا الذاتي ولن نجعل يوم الثامن من آذار وحده يومًا للمرأة بل سنجعل كافة أيامنا 8 من آذار، وسنفتح على الدوام المعارض الخاصة لكتب القائد وصوره".

وأشارت إلى أنهن في الحركات النسائية على أمل أن يحوّلن يوم الثامن من آذار في هذا العام إلى يوم للانتفاضة، بأن تشارك فيه جميع النساء، وتعتبر كل أيام السنة أيامًا للمرأة وليس فقط يوم الثامن من آذار".

واختتمت شاها حديثها بالقول "لن نتوقف عن القيام بالفعاليات حتى يتم تحرير القائد عبد الله أوجلان من سجنه المنفرد والعيش بحرية معه".

وبعد انتهاء الكلمات توجّه الحضور إلى صالة المعرض والاطلاع على صور وكتب القائد، تلاها إلقاء تقديم فرقة كفناشوبي التابعة للمركز الثقافي لناحية ديرك مجموعة من الأغاني الفلكلورية.

وبحسب اللجنة المشرفة، فإن المعرض سيستمر إلى الساعة 16:00 من عصر هذا اليوم.

(س ع)