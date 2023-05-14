معرض لصور وكتب القائد عبد الله أوجلان في الطبقة

حضر المعرض الذي نظم في حديقة مركز الثقافة والفن في الطبقة ممثلون وممثلات عن الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية والحركات الشبابية ومكاتب ولجان المرأة.

بدأ المعرض الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأروح الشهداء، تلاها القاء الإدارية في اتحاد المرأة الشابة، آية السليمان، كلمة قالت فيها: "ثورة المرأة هي ثورة الحرية والأخلاق والجمال والكرامة".

وأضافت "نحن اتحاد المرأة الشابة في مدينة الطبقة أعلنّا حملتنا تحت شعار "المرأة الحياة الحرية.. سنحقق الحرية"؛ لمساندة انتفاضة المرأة في إيران وإيصال صوتنا للعالم بأننا ما زلنا مستمرين بحملتنا لنشر الوعي وفلسفة القائد عبد الله أوجلان".

وتابعت "إن القائد يؤمن بأن المرأة قادرة على إدارة المجتمع بأكمله لذلك يقع على عاتقها نشر الوعي والانتفاضة في وجه الظلم والعبودية".

لتنتهي فعالية المعرض بتجول الزائرين في ارجائه، ومشاهدة صور القائد عبد الله أوجلان، وكتبه المعروضة.

هذا وستستمر حملة "المرأة الحياة الحرية.. سنحقق الحرية"، في تنظيم الندوات وتعليق اليافطات وتوزيع البروشورات في المدينة وريفها، وتنظيم المسيرات لمساندة انتفاضة المرأة في روجهلات وإيران ونشر الوعي وفلسفة القائد عبد الله أوجلان في المنطقة.

(س ك/ف)

ANHA