معرض لرسومات لطلبة حلب

وأقيم المعرض في مدرسة قهرمان الكائنة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، بمشاركة عشرات الطلبة وذويهم.

وتضمن 30 لوحة لـ 10 طالب/ة، من المرحلتين الإعدادية والثانوية، إضافة إلى 10 رسائل باللغة الكردية موجهة إلى القائد عبد الله أوجلان.

وتناولت الرسومات مناظر طبيعية لمدينة عفرين، ومقتنيات تراثية من ثقافاتهم، وصورًا للقائد عبد الله أوجلان.

وقصّ الطالب خليل حسو شريط افتتاح المعرض الذي تجوّل فيه الحضور لمشاهدة الرسومات والرسائل، وتخلل ذلك تكريمه والطالبة أليسار شيخو لتميزهما في كتابة الرسائل باللغة الكردية، ليختتم بتقديم الطلبة فقرات غنائية.

وعلى هامش المعرض، قالت أليسار شيخو لوكالتنا: "إن ما نتمناه هو تحرير القائد، الذي كان له الدور الأساس في تعلمنا اليوم لغتنا الأم، من السجون التركية".

ومن جانبها قالت المعلمة فاطمة بَس: "أغلبية الطلبة الذين شاركوا برسوماتهم في المعرض من عفرين"، مبينة أن الطلبة أظهروا من خلال رسوماتهم مدى تعلقهم بأرضهم.

وأكدت أن مثل هذه المعارض خطوة تتيح للطلبة التعبير عن مشاعرهم ومواهبهم وإخراجها إلى العلن".



(س ر)

ANHA