معرض لمرافعات القائد عبدالله أوجلان في كوباني

وتأتي المعرض في إطار فعاليات اليوم الثالث التي يقوم بها مؤتمر في إقليم الفرات، والتي بدأت في الـ 29 من هذا الشهر بمناسبة اقتراب يوم ميلاد القائد الذي يصادف الـ 4 من نيسان.

وأقيم المعرض في صالة مؤتمر ستار بمدينة كوباني وزُينت بصور القائد والمناضلين.

المعرض نظم بحضور العشرات من أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية في المقاطعة وعدد من المثقفين وممثلين عن الأحزاب وعشرات الأهالي.

وضم المعرض أكثر من 200 كتابًا، بين مرافعات وتحليلات القائد عبد الله أوجلان باللغتين العربية والكردية، وعدد من كتب المناضلين كـ (حسين ساويش).

إلى ذلك، قالت عضوة منسقية مؤتمر ستار بإقليم الفرات هدلة حسن إن المعرض هو تتمة للفعاليات التي تتضمن اجتماعات ومحاضرات واحتفالات التي تُقام احتفاءً بميلاد القائد.

وأضافت "الهدف من المعرض هو إعطاء الفرصة لأكبر فئة من العاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية بمقاطعة كوباني للاطلاع على فلسفة القائد وتحليلاته الخاصة حول المرأة".

(ن ك/س و)

ANHA