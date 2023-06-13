معرض لمرافعات القائد عبد الله أوجلان في منتدى لبنان الحواري

شهد المنتدى الحواري المنعقد على مستوى الشرق الاوسط تحت شعار "معاً من أجل شرق اوسط ديمقراطي، طريق -السلام"، عرض مرافعات القائد عبد الله أوجلان التي دُونت على شكل 5 مجلدات، إلى جانب كتيب تعريفي به.

هذا وانطلقت أعمال المنتدى الحواري صباح اليوم، في العاصمة اللبنانية بيروت، ومن المقرر أن يستمر لمدة يومين.

ويتضمن برنامج المنتدى محاور عدة، تتناول المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، وما يشهده سجن إمرالي من جرائم، ترتكبها السلطات التركي بحق القائد عبد الله أوجلان ورفاقه، وعن كيفية العمل بشكل مشترك لإفشال المؤامرة، والنضال من أجل تحقيق الحرية الجسدية له.

(أ م/أ ب)

ANHA