معرض للوحات القائد أوجلان ومؤلفاته في قامشلو

نظم اتحاد المرأة الشابة وشبيبة الثورة معرضًا يضم 30 لوحة للقائد عبدالله أوجلان مرسومة بالألوان الزيتية، إضافة إلى لوحات تحمل مقتطفات من حياة القائد خلال مرحلة طفولته، والكتب التي ألفها باللغتين العربية والكردية منها " كيف نعيش"، "التاريخ المخفي في حاضرنا ونحن مخفيون في بداية التاريخ"، كما تم عرض بعض الصور الفوتوغرافية للقائد إلى جانب اللوحات.

وحضر المعرض الذي أقيم في الحديقة العامة بقامشلو أهالي مدينة قامشلو وشخصيات التقت القائد أوجلان، والذين كتبوا اللحظات التي جمعتهم به على الدفتر الذي خصص في المعرض.

تلا ذلك إلقاء كلمة من قبل صلاح الدين حلبو، وهو أحد الشخصيات التي التقت القائد خلال فترة بقائه في العاصمة السورية دمشق، خلال عامي 1991و،1992 وقال: "لقائي بالقائد أوجلان كان بالنسبة لي ولادة جديدة للحياة، وبعد لقائنا به تعرفنا على حقيقة الثورة، وتبنيناها".

كما وصف صلاح دين القائد خلال زيارته به والصفات التي يحملها القائد من جسارة وثقافة، وعلم، وتطور فكري والمقاومة التي كانت يبديها.

وأضاف حلبو: "كل المكتسبات الذي حققناها إلى الآن هي بفضل أفكار القائد، وإننا مستمرون في المقاومة التي أكد عليها القائد أوجلان"

ثم عرض فيلم وثائقي عن حياة القائد والمؤامرة الدولية التي حكيت ضده.

وبحسب اللجنة المشرفة على المعرض، فإن المعرض سيستمر في استقباله للزوار يوم غد أيضًا.

(ه ع)