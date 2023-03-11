معرض للفن التشكيلي في الرقة

حضر افتتاح المعرض، اليوم، أعضاء لجنة الثقافة والفن وعدد من الفنانين التشكيليين والرئاسة المشتركة لمجلس الرقة المدني وشيوخ ووجهاء العشائر والمؤسسات العسكرية والمدنية.

وقص شريط الافتتاح من قبل مستشار لجنة الثقافة والآثار، الباحث محمد العزو.

شارك في المعرض 6 فنانين من مدينة الرقة وخارجها، تناولت اللوحات تراث مدينة الرقة والزي العربي والطبيعة، ولوحات كلاسيكية وأخرى تجريدية.

ومن المقرر أن يستمر المعرض لـ 3 أيام متتالية.

بحسب عضو اللجنة التحضيرية المنظمة للمعرض وعضو لجنة الثقافة والفن في الرقة، الرسام عباس عاشور، فإنه تم العمل على هذا المعرض منذ ستة أشهر.

مؤكداً أنه سيكون في الأيام القادمة معارض وأعمال فنية وملتقيات فنية أكثر.

الجدير بالذكر أن هذا المعرض هو أول معرض للفن التشكيلي يقام في مدينة الرقة منذ تحريرها من مرتزقة داعش في عام 2017.

(م خ/ س ر)

ANHA