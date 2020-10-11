معرض للأدوات التراثية والأعمال اليدوية في قرى برآف

بهدف حماية التراث والفلكلور الكردي، نظمت لجنة الثقافة والفن في مجلس بلدة عين ديوار بالتنسيق مع مؤتمر ستار معرضاً للأدوات التراثية، تم جمعها من 29 قرية من قرى برآف التابعة لمنطقة ديرك، والتي تضم قرى كردية وعربية وسريانية.

وأقيم المعرض في مركز مؤتمر ستار في قرية سلمية التابعة لقرى برآف، وعرضت فيه العديد من الأدوات القديمة التي كان يستخدمها الناس في الزراعة مثل

المنجل، وحجر الرحى والمحراث الزراعي اليدوي القديم.

وعرضت في المعرض أيضاً البرادع المخصصة للبغال، وأوانٍ فخارية، بالإضافة إلى الملابس المصنوعة يدوياً، والنقوش اليدوية.

المشرفة على المعرض وعضوة لجنة الثقافة والفن في بلدة عين ديوار جميلة أحمد قالت إن لجنة الثقافة وبالتنسيق مع مؤتمر ستار أعدت هذا المعرض بغية عرض الأدوات التراثية، وعلى وجه الخصوص الأدوات الزراعية القديمة التي كانت تستخدم في المنطقة.

وأضافت أن معظم الأدوات المعروضة هي الخاصة بفلاحة الأراضي وزراعتها للدلالة على شهرة المنطقة بالزراعة.

وقالت جميلة أحمد إن الهدف الأساسي من هذا المعرض هو نقل هذه الثقافة إلى الأجيال القادمة للحفاظ على التراث الشعبي من الاندثار.

(كروب/ك)

ANHA