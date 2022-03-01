وزينت صالة مركز الثقافة والفن، التي جرى تنظيم المعرض فيها، بالعشرات من اللوحات والأعمال اليدوية والفنية التي أشرف عليها 10 فنانين من مدينة الطبقة، وذلك بحضور الأهالي وممثلين عن الفعاليات المدنية والثقافية.

وضم المعرض ما يقارب 50 لوحة فنية وعدد من المنحوتات الخشبية وبعض الأعمال اليدوية المصنوعة من الخرز والنسيج.

وعن أهداف إقامة المعرض تحدث لوكالتنا الرسام المشرف على العمل، صايل الصايل، والذي أشار إلى أن أهداف المعارض الفنية في مناطقنا كثيرة، ولكن أبرز أهداف هذا المعرض هو إيصال صورة للعالم أجمع أننا نمتلك الفنانين والمبدعين.

وأوضح صايل الصايل أن للإدارة الذاتية دوراً مهماً في المحافظة في سير العجلة الثقافية في المنطقة من خلال إحياء المعارض الفنية والندوات الثقافية.

هذا وستبقى أبواب معرض " بصمات لا تمحى" مفتوحة أمام الزوار لمدة ثلاثة أيام، والذي سيختتم أعماله يوم الخميس القادم.

(ع ص/ك)

ANHA