معرض فني للمواهب الشابة في حلب

وأقيم المعرض في صالة غاليري سيدو رشو الواقع في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، بحضور الأهالي وممثلين عن الفعاليات المدنية والثقافية.

وضم المعرض 75 لوحة فنية حول الطبيعة والمرأة والحرب بالإضافة إلى لوحات صامتة، رسمها 15 رسام ورسامة، وثلاث منحوتات، وبعض الأعمال اليدوية.

إحدى المشاركات في المعرض، الرسامة والمعلمة ميرفان حبش تحدثت عن المعرض، وقالت: "هدفنا من إقامة هذا المعرض هو تعريف المجتمع بالوضع الحالي من خلال الرسومات".

وأضافت: شاركتً بأربع لوحات في المعرض تتمحور في مضمونها حول الأحياء الشعبية وإحدى أحياء قامشلو واثنين منهم لوحات طبيعية صامتة".

آمنة خضرو التي حضرت افتتاح المعرض عبرت عن امتنانها لوجود مواهب قادرة على إيصال الوضع الحالي إلى المشاهد عبر اللوحات الفنية، وقالت "نرى من خلال هذه اللوحات الطبيعة والمرأة، ويعود الفضل للأنامل التي استطاعت إرسال رسالتها وحثت على حماية الطبيعة والمرأة عبر لوحاتها".

ويستمر المعرض يومي الخميس والجمعة.

(ك)

ANHA