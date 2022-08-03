معرض فني في ذكرى ضحايا مجزرة شنكال

بالتزامن مع الذكرى السنوية لمجزرة شنكال، نظم اتحاد الإيزيديين واتحاد المرأة الإيزيدية في عفرين معرضاً للوحات الفنية في صالة ناحية الأحداث التابعة لمقاطعة الشهباء.

وحضر المعرض العشرات من الأهالي وأعضاء المؤسسات المدنية.

وألقت الرئيسة المشتركة لاتحاد الإيزيديين في عفرين عائشة سيدو كلمة خلال المعرض استذكرت فيها شهداء مجزرة شنكال، وعاهدت على مواصلة النضال والانتقام للشهداء.

كما ألقت سعاد حسو كلمة باسم اتحاد المرأة الإيزيدية أشارت فيها إلى الانتهاكات التي تعرضت لها النساء الإيزيديات على يد مرتزقة داعش في شنكال.

الرئيس المشترك للمجلس التشريعي لإقليم عفرين، سليمان جعفر ألقى كلمة أيضاً خلال المعرض نوه فيها إلى استمرار تهديدات الاحتلال التركي ضد مناطق شمال وشرق سوريا، وأضاف: "الدولة التركية، دولة الإبادة تسعى إلى إبادة الشعب الكردي والقضاء على ثقافته. لأن الثقافة الكردية تجسدت بشكل راسخ لدى المجتمع الإيزيدي".

تلاها قراءة بيان باللغات الكردية والعربية والإنكليزية، وتضمن البيان مناشدة المجتمع الدولي للاعتراف بالإدارة الذاتية في شنكال، واتخاذ موقف واضح ضد جرائم دولة الاحتلال التركية.

(ك)

ANHA