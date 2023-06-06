المعرض نظم في صالة طلة حلب في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، و جاء في إطار الحملة التي أطلقها اتحاد المرأة الشابة الثورية، وعرضت 40 لوحة جسدت صور شهيدات، بالإضافة إلى تصوير نوستالجيا مدينة عفرين المحتلة من خلال لوحات تتضمن الزيتون وبحيرة ميدانكي وقلعة النبي هوري.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل العضوة في حركة الطلبة الديمقراطية رشا علي التي أثنت من خلالها على تضحية الشهداء بأرواحهم من أجل تحرير القائد عبد الله أوجلان، وتحرير كل بقعة من كردستان.

محاولات فاشلة لكسر الإرادة

وقالت رشا: "إنّ حملة المرأة، الحياة، الحرية... نحو الحرية، ستبقى مستمرة لتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

وأردفت: "إنّ دولة الاحتلال التركي لم تكتفِ بعزل القائد 24 عاماً في سجن إمرالي فهي الآن تمارس أسوأ السياسات، عندما عزلته عزلاً تاماً لعامين، بعيداً عن المحامين والعائلة".

وأكّدت رشا بأنّ تركيا تحاول كسر إرادة المؤمنين بفكر القائد والشبيبة لكن عبثاً تحاول، قائلةً: "وحتى بذلك لم تكتفِ بل مددت هذه العزلة ستة أشهر ومنعته من التعرض لضوء الشمس حتى، كل هذه الممارسات من الدولة التركية ما هي إلا لكسر إرادتنا وإبعادنا عن فكر وفلسفة القائد لكننا لن نرضخ".

واختتمت رشا بالتأكيد على أنّ كل الفعاليات ستقام لتحرير القائد وأضافت: "لن تنكسر إرادتنا وسنبقى مستمرين في النضال حتى نرى القائد بيننا خارج زنزانة إمرالي".

(كروب /سـ)

ANHA