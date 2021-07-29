وافتتح المعرض المقام من قبل هيئة الثقافة والفن في شمال وشرق سوريا أبوابه أمام الزوار في الساعة 10 من صباح اليوم، وسط مشاركة واسعة من الأوساط الثقافية والسياسية والاجتماعية، ووفد من الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة إلى جانب مشاركة عائلة الشهيد هركول في فعاليات اليوم الأول من المعرض.

ويضم المعرض 130 ألف كتاب، وأكثر من 13 ألف عنوان بمواضيع مختلفة، وبعدة لغات (الكردية، العربية، التركية، الفارسية، الإنكليزية والفرنسية) ويركز على أهمية ودور القراءة في تطوير المجتمعات.

فعاليات المعرض بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ثم رحّبت النائبة في هيئة الثقافة والفن لشمال وشرق سوريا، روناهي حسن، بالحضور مستذكرة في شخصية الشهيد هركول جميع شهداء الحرية.

وقالت: "الثقافة والعلم من أهم العناصر التي مهدت للحضارات والثورات ولعبت دوراً أساسياً في تطور وتقدم المجتمعات".

من جانبه بيّن الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، طلعت يونس "أن المعرض ثمرة من ثمرات نتاج نضال هذا الشعب، ومن خلاله يتم تشجيع كافة شرائح المجتمع على المطالعة والقراءة لبناء مجتمع أكثر وعياً وثقافة "، وأضاف: " هذا المعرض فرصة للمثقفين والكتّاب لعرض نتاجاتهم الأدبية والثقافية".

وبعد انتهاء الكلمات تجول الزوار في المعرض المزمع استمراره حتى الخامس من شهر آب المقبل، كما من المقرر أن يتخلل المعرض محاضرات وندوات حوارية، وعرض صور فوتوغرافية، بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقي عن (واشو كاني) سريه كانيه التابع لمركز شوبدارين روجي.

وتقيم هيئة الثقافة لشمال وشرق سوريا المعرض سنوياً وذلك تكريماً للمثقف والمناضل الكردي الشهيد حسين شاويش (هركول) الذي استشهد إثر حادث في 20 تموز 2016.

(أس/آ)

ANHA