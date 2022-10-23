معرض الشهيد هركول للكتاب.. دعم وتشجيع ونافذة ثقافية بين المنطقة والعالم

بدعم من هيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا، وبرعاية هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة، انطلقت اليوم السبت، فعاليات الدورة السادسة لمعرض الشهيد هركول للكتاب، تحت شعار "الكتب ثروة العالم" في صالة زانا في مدينة قامشلو، وسط حضور كبير للشخصيات الثقافية والقرّاء.

المعرض ملتقى ونافذة ثقافية بين المنطقة والعالم

وأشار عضو اللجنة التحضيرية للمعرض، عبد الله شيخو، إلى أن المعرض، بدورته السادسة، يهدف إلى توسيع وتنمية ثقافة القراءة في المنطقة، وتشجيع ودعم الكتّاب والفئة القارئة، مؤكداً أن "المعرض قفزة ثقافية نوعية في المنطقة، كون المنطقة كانت مهمشة قبل عام 2011، والساحة الثقافية والأدبية كانت محصورة في العاصمة والمدن الكبيرة التي كانت تفرض على القرّاء والكتّاب الذهاب إليها، لكن الوضع تغيّر بعد الثورة، وأصبحت هناك الكثير من المعارض والفعاليات الثقافية".

وعن وضع الأدب في شمال وشرق سوريا، قال شيخو: "على الرغم من ظروف الحرب والهجمات والهجرة، استطاع المعرض ومنذ 2017 تحقيق أهدافه، ووضع عدد كبير من الكتب وعناوين كثيرة بين أيدي القرّاء. كما أن وضع الكتب والقراءة في المنطقة مقبول نوعاً ما، وهو يتجه للأفضل عبر الفعاليات والنشاطات الثقافية، وإحداها معرض الشهيد هركول الذي يشجع الحراك الثقافي في المنطقة".

ويشارك في المعرض أكثر من 50 دار نشر ومكتبة ومؤسسة ثقافية، ومراكز الأبحاث في شمال وشرق سوريا، ودمشق وحلب واللاذقية، والعراق، ومن باشور وباكور كردستان ومصر وتركيا وبلجيكا وأوروبا.

ويضم المعرض 130 ألف كتاب و13 ألف عنوان لكتب ثقافية وتاريخية وأدبية وسياسية واجتماعية، وفيه أقسام لكتب الطفل والمرأة، وهي باللغات العربية والكردية (كرمانجية وصورانية، وزازاكية) والإنكليزية والفرنسية.

جهود هيئة الثقافة لخفض الأسعار

وعن أسعار الكتب بيّن شيخو "الانتقادات حول أسعار الكتب محقة، ويعود سبب ارتفاع الأسعار إلى ضعف القيمة الشرائية لليرة السورية، ومن جهة، فإن الأوراق مستوردة، ومن جهة أخرى أغلب الكتب تطبع خارج سوريا، لتضاف إليها أسعار الشحن وحقوق النشر".

وحول دعم هيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا للقرّاء، كشف شيخو أن "الهيئة سعت إلى دعم دور النشر؛ لتخفيض أسعار بعض الكتب لمرتادي المعرض، بالإضافة إلى أن هناك حسومات جيدة لبعض الأقسام على كتبها".

من رحم الحصار والعوائق افتُتح المعرض

وأضاف عبد الله شيخو: "واجه المعرض الكثير من العوائق والمشاكل، على الرغم مما تواجهه المنطقة من حصار وإغلاق للمعابر، الذي منع الكثير من دور النشر من باشور وباكور كردستان من المشاركة في المعرض، بالإضافة إلى مشاكل وتكلفة شحن الكتب من الدول الأخرى، وحتى أن إحضار الكتب من مناطق حكومة دمشق تطلب موافقة، هذه الموافقة قد تُمنح وقد لا تُمنح، ولكن على الرغم من ذلك، نجحنا في افتتاح المعرض".

وتتخلل المعرض ندوات حوارية وحفلات توقيع للكتب وفقرات فنية وموسيقية ومسابقات ثقافية وتوزيع الكتب مجاناً كهدايا للزوار، على أن ينتهي في 29 تشرين الأول الجاري، بتكريم الكتّاب والأدباء ودور النشر المشاركة في المعرض.

وانطلقت الدورة الأولى لمعرض الشهيد هركول للكتاب عام 2017 في مدينة قامشلو، تخليداً لذكرى الكاتب والمناضل حسين شاويش (هركول) الذي استشهد عام 2016، ويقام المعرض سنوياً.

(ل م)

ANHA