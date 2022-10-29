معرض الشهيد هركول للكتاب  يغلق أبوابه لهذا العام

توافد العشرات من الشخصيات الثقافية، وأعضاء هيئة الثقافة والفن في مقاطعة قامشلو، والعديد من الشخصيات المهتمة بالمعرض منذ افتتاحه، وعائلة الشهيد هركول، إلى صالة زانا بمدينة قامشلو، للمشاركة في معرض الشهيد هركول للكتاب في يومه الأخير.

بدأت فعاليات اليوم الثامن والأخير بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الثقافة لشمال وشرق سوريا، روناهي حسن، وجهت من خلالها الشكر لجميع من ساهم في معرض الشهيد هركول بدورته السادسة، وسعى لتطوير المعرض ونجاحه، كما وتقدمت بشكر خاص لوالدة الشهيد هركول خديجة ملا إبراهيم، التي لم تبتعد عن المعرض ليوم واحد.

تخللها بعد ذلك توقيع كتاب بعنوان "هركول" لكاتبه، دلوفان عامودا، وتوزيع 140 نسخة منه من منشورات دار شلير، كما وتم الإعلان عن عنوان كتب لخمسة كتّاب سيتم طبعها وعرضها العام المقبل في الدورة السابعة للمعرض.

والكتّاب هم، ملفان رسول من إقليم الجزيرة، جمعة حيدر من مدينة منبج، محمد أمين عليكو من حلب، عبدالله شكاكي من عفرين، فوزية المرعي من مدينة الرقة.

كما وتم تكريم والدة الشهيد هركول(حسين شاويش) خديجة ملا إبراهيم و 40 دار نشر وكتّاب وشخصيات شاركت منذ بداية المعرض وحتى نهايته إضافة لوكالة أنباء هاوار ANHA التي استمرت في تغطية المعرض منذ افتتاحه، وتلا ذلك فقرات غنائية قدمها الفنان بهاء شيخو في ختام المعرض.

وافتتح معرض الشهيد هركول للكتاب أبوابه أمام الرواد لهذا العام في الـ22 من تشرين الأول واستمر لليوم السبت 29 تشرين الأول، حيث ضم العديد من الفعاليات الأدبية والثقافية وحفلات توقيع كتب، كما وضم المعرض هذا العام 130 ألف كتاب، وما يقارب الـ 13 ألف عنوان بمواضيع مختلفة.

(ك آ/سـ)

ANHA