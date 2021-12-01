معربين عن قلقهم.. عوائل معتقلي إمرالي: على المؤسسات المعنية زيارة السجن

عقد كل من عائلة القائد عبد الله اوجلان وعوائل السجناء السياسيين عمر خيري كونار، وهاميلي يلدريم و ويسي آكتاش في سجن إمرالي، مؤتمراً صحفياً في البرلمان التركي.

وانضم إلى المؤتمر الصحفي كل من البرلماني من حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) في مدينة رها الكردستانية، عمر أوجلان، وشقيق السجين السياسي عمر خيري كونار، وأمين كونار، وشقيقة السجين ويسي آكتاش، وصبيحة آكتاش والمحامين من مكتب العصر الحقوقي فايق أوزغور أرول وسرباي كوكلو.

وأوضح عمر أوجلان البرلماني من حزب الشعوب الديمقراطي في مدينة رها أن السلطات التركية لم تسمح لعائلة القائد أوجلان من دخول البرلمان، وقال: "مررنا بالعشرات من الحواجز للوصول إلى هنا، نريد إعلام الرأي العام مع أصدقائنا، لكننا هوجمنا بشكل لا أخلاقي، كما وضعت السلطات عراقيل أمام البرلمانيين وضيوفهم لمنعهم من الدخول إلى مجلس البرلمان".

وقال عمر أوجلان: "لم نتمكن من الحصول على أي معلومات عن القائد أوجلان، وعمر خيري كونار، وويسي آكتاش وهاميلي يلدريم المعتقلين في سجن إمرالي ذي الحراسة الشديدة منذ 25 آذار من عام 2012 وحتى الآن، وكان الاتصال الأخير مع القائد في 25 آذار، وذلك عبر الهاتف بعد أن تم نشر بعض المزاعم حول حياة القائد أوجلان على بعض مواقع التواصل الاجتماعي في 14 آذار، وحينها تم قطع الاتصال لأسباب مجهولة لم نعرفها، كما كان الاتصال مع السيد يلدريم مختصر جداً، أما السجناء الآخرون فلم يسمح لهم بالتحدث عبر الهاتف والإعراب عن تنديدهم بالعزلة المفروضة عليهم.

وقد أكد القائد أوجلان، خلال حديثه المختصر مع شقيقه، حينها أن ظروف العزلة المفروضة عليهم مرفوضة، وطالب بحقه في اللقاء بمحاميه وتطبيق القوانين والمواثيق حيال الانتهاكات التي تنفذ ضد السجناء السياسيين".

وأشار عمر أوجلان إلى أن قطع الاتصال بالسجناء السياسيين في إمرالي أمر يزيد مخاوفهم على حياة السجناء وقال: "لقد بذل القائد أوجلان جهوداً كبيرة حيال الحل السلمي والديمقراطي في كل فرصة، لهذا نعد العزلة المفروضة بحقه عزلةً مفروضة ضد فرصة السلام والديمقراطية؛ وفي الوقت نفسه، نشهد أن الفوضى والعنف الممارس في إمرالي ينتشر في جميع أنحاء البلاد.

باسم عوائل السجناء في سجن إمرالي، نحن قلقون حيال صحة السجناء السياسيين في سجن إمرالي؛ جراء عدم تمكننا من الحصول على معلومات تخصهم، لهذا نريد إنهاء الفوضى في سجن إمرالي وإعادة الحقوق القانونية للسجناء.

ندعو المؤسسات المعنية إلى القيام بمسؤولياتها وواجباتها بشكل فوري، كما ندعو الرأي العام إلى تسليط الضوء على هذه الانتهاكات التي تمارسها السلطات التركية في سجن إمرالي".

(س ر)