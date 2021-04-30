معمرة تبلغ من العمر 99 عاماً تتعافى من كورونا في ديرك

كانت المواطنة "مطيرة جدعان مناور" البالغة من العمر ٩٩ عامًا أصيبت بفيروس كورونا منتصف شهر نيسان الجاري، وتدهورت حالتها الصحية ونقلت على إثرها إلى قسم كوفيد-19 في مدينة ديرك، وبذل الكادر الطبي هناك كافة الجهود الممكنة في سبيل تحسين وضعها الصحي.

وبعد حوالي اسبوع من بقائها في المركز، وبعد إجراء التحليل لها تبين أنها تعافت من فيروس كورونا، وعليه تم تخريجها اليوم من المركز، لتكون هذه المسنة هي الثانية التي تتعافي من كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، حيث كان مشفى كوفيد-19 بمدينة الحسكة خرّج بتاريخ 16 نيسان الجاري المعمرة "هاجر" التي تبلغ من العمر ( ١٠٣) سنوات بعد تعافيها من كورونا.

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ANHA