معمل زوزان للألبان والأجبان يحقق نقلة نوعية في تأمين حاجة الأهالي

ضمن المساعي الحثيثة والهادفة إلى خلق بيئة اقتصادية تعتمد مشاريع الجمعيات التعاونية (الكوبراتيف) لوضع حجر أساس نظام الاكتفاء الذاتي لهذه الثقافة الهادفة إلى حماية المجتمع من تبعيات الرأسمالية واحتكار التجار، ساهم مركز اقتصاد المرأة بدعم وفتح مشاريع تشاركية وتطوير الاقتصاد عبر توفير فرص عمل وتأمين الاكتفاء الذاتي.

ومن ضمن سلسلة المشاريع التنموية والاقتصادية التي تدفع عجلة الاقتصاد نحو التطور والتقدم في مناطق شمال وشرق سوريا افتتحت هيئة الاقتصاد في إقليم الجزيرة قسم المرأة، معمل زوزان للأجبان والألبان في مدينة ديرك في تاريخ 30 أيار من العام الجاري، ويعتبر الأوّل من نوعه على مستوى إقليم الجزيرة والمعمل الثاني على مستوى شمال وشرق سوريا.

ويهدف المعمل إلى جانب تطوير اقتصاد المرأة وتأمين فرص عمل إلى دعم أصحاب المواشي والثروة الحيوانية الذي يعتبر مصدر دخل للعديد من الأهالي.

الإنتاج

وتعمل المشرفات على تأمين الحليب من أصحاب المواشي وشراءه بعد تحليل الحليب في المخبر للتأكد من سلامته، مقابل تأمين مادة العلف لهم بأسعار مقبولة شريطة تعاقدهم مع المعمل بعد التنسيق مع الكوبراتيف( الجمعيات التعاونية).

المعمل تم تجهيزه ودراسته من كافة الجوانب كما تم تزويده بكافة الأجهزة الحديثة والانتاج آلي ، بحسب ما صرحت لنا المهندسة الكيميائية ومديرة معمل زوزان للأجبان والألبان نجبير صالح.

وعن انتاج المعمل أشارت نجبير " المشروع أمّن العمل لـ 50 عاملة، ويبلغ إنتاج المعمل 4 أطنان من الحليب ومشتقاته يومياً".

وعن آلية عمل آلاتهم تحدثت المهندسة الميكانيكية المشرفة على الآليات والأجهزة في المعمل فاطمة فرمان "إن العمل يبدأ بعد صيانة ومراقبة الأجهزة لإنتاج العبوات حسب المواصفات والقياس المطلوب، وطباعة اسم المعمل عليها وتغليفها عبر الأجهزة الموجودة لديهم".

منتجات معمل الألبان والأجبان

ينتج المعمل أنواعاً من الجبن منها ( البيضاء العادية – المشللة – الكريمة )كما ينتج اللبن والعيران بالإضافة إلى إنتاج السمن المحلي.

هذا وتنتج طن من العيران في كل ساعة، وكل ثماني ساعات طن من جبنة الكريمة.

التسويق والمبيع

يتم تسويق منتجات مشروع معمل زوزان عن طريق البيع المباشر بسعر السوق للأفراد من محيط المشروع، كما يمكن التسويق للأفراد من خلال الإعلانات والدعاية، كذلك يمكن البيع بسعر المصنع أو الجملة لأكشاك ومحلات الألبان وكذلك محلات البقالة ومحلات السوبر ماركت المتواجدة في إقليم الجزيرة.

(آ)

ANHA