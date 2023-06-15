معمل يوفر حاجة المنطقة ويساهم في توفير فرص عمل

انتعش القطاع الصناعي في شمال وشرق سوريا بتشجيع من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ما دفع المستثمرين نحو الصناعات والمنتجات التي تلقى رواجاً، وخاصة مع توفر المواد الخام والأولية وغنى المنطقة بالكوادر البشرية والخبرات المحلية.

وهمّشت حكومة دمشق سابقاً، وعبر سياساتها في المنطقة، القطاع الصناعي في شمال وشرق سوريا، حيث منعت افتتاح المصانع والمعامل لأسباب وأهداف سياسية.

معمل "سوراب" لصناعة الخراطيم البلاستيكية الزراعية، واحد من سلسلة مصانع ومعامل افتتحتها الإدارة الذاتية في مدينة الحسكة والتي بلغت 11 معملاً.

ويساهم المعمل في توفير الخراطيم للمنطقة، بعيداً عن الاستيراد الخارجي وبمواصفات وجودة عالية، إلى جانب توفيره فرص عمل، وتشغيل حركة تجارتها في السوق المحلية.

يعمل في معمل سوراب أكثر من 50 عامل وعاملة من أهالي المنطقة، وتصل طاقته الانتاجية اليومية إلى 2 طن من الخراطيم الزراعية.

6 قياسات مختلفة

هذا ويصنع المعمل خراطيم بـ 6 قياسات مختلفة، ابتداء من 1 إنش وحتى 6 إنش، وفق نخبين "الأول والثاني".

مراحل تصنيع النخبين الأول والثاني

ويمر تصنيع الخراطيم بمراحل، تبدأ بخلط المواد الأولية التي تدخل في صناعتها "الحبيبات البلاستكية" والصبغة السوداء، بعدها توضع في درجة حرارة تصل لـ 200 درجة مئوية، تكون كفيلة بتحويل الحبيبات إلى سائل بلاستيكي، يصب في قوالب خاصة وبقياسات مختلفة.

وبعد التبريد، يتم سحب الخراطيم وقطع كل 100 متر كملف واحد، وتكون العملية هذه لصناعة خراطيم النخب الأول.

فيما تصنع خراطيم النخب الثاني من الخراطيم التالفة أو المقطوعة خلال الصنع أو التي يعاد توريدها للمعمل، ويتم تقطيها بآلة منشار خاصة وطحنها للحصول على الحبيبات وتمر بمراحل الإنتاج المعتادة.

أسعار متوافقة مع السوق المحلية وفائدة متعددة

المشرف على معمل سوراب أحمد الأقرع، أشار إلى أن أسعار المعمل تتوافق مع السوق المحلية وتباع بأسعار أقل من الخراطيم المستوردة.

وأكد الأقرع أن للمعمل فائدة كبيرة؛ كونه يوفر فرص عمل، وإنتاجه ذو جودة عالية.

(م ح)

ANHA