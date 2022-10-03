معمل روج.. قفزة نوعية في إنتاج المنظفات بخبرات محلية

يعتمد نظام الاقتصاد المجتمعي على تحقيق الاكتفاء الذاتي في شتى المجالات، للاستغناء عن الاستيراد ورفد السوق المحلية بالإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل، إلى جانب توفير المواد بأسعار تناسب المستوى المعيشي للمواطنين بعيداً عن احتكار بعض التجار.

وفي شمال وشرق سوريا، توجهت الأنظار، ومع تأسيس الإدارة الذاتية، إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، في الكثير من المجالات.

افتتاح المصانع والمعامل تعزيز للاقتصاد المجتمعي

في ناحية ديرك بمقاطعة قامشلو، توجهت لجنة الاقتصاد إلى افتتاح معمل للمنظفات، ليوفر جزءاً كبيراً من حاجة السوق المحلية من المواد المنظفة.

افتتح المعمل عام 2021، ويعمل على تحويل 20 مادة خام، إلى صابون سائل وسائل جلي وكلور ومعطر للأرضيات.

وتصل الطاقة الإنتاجية للمعمل، وفق المشرفين عليه، إلى 5 أطنان من الصابون السائل يومياً، بحسب الطلبيات التي تصل المعمل من السوق المحلية والتي يستغرق إنتاجها 3 أيام، إلى حين الوصول إلى مرحلة التغليف، بالإضافة إلى 3 أطنان من الكلور في اليوم الواحد، وكميات غير محددة من سائل الجلي ومعطر الأرضيات.

ويعمل فيه 14 عاملة وعاملاً بالإضافة إلى مهندسة مشرفة ومديرة.

المهندسة البتروكيميائية فاطمة فارس، المشرفة على المعمل، والتي تخرجت من جامعة روج آفا، قالت "تستغرق صناعة 5250 علبة صغيرة سعة الواحدة منها 900 مل من الصابون السائل ثلاثة أيام.

مضيفة "الإقبال على الكلور يأتي بالدرجة الأولى، ومن ثم سائل الجلي في معمل روج".

وأشارت المهندسة فاطمة "ينتج المعمل ثلاثة أطنان من مادة الكلور في اليوم الواحد، ويتم التركيز على اختيار المواد كي لا يسبب الكلور حروقاً في الجلد. كما تضاف مواد إلى سائل الجلي والصابون السائل لزيادة كمية الرغوة والرائحة وتثبيتها بشكل فعال لتحقيق نتائج جيدة".

فاطمة أشارت إلى أنهم يستخدمون مواد خاصة لمنع تعفن منتجاتهم، والتي تكون عبارة عن خلطة من المواد الكيميائية والمعقمات للحفاظ على فعالية المنتج وجودته.

مؤكدة أنهم يسعون لزيادة الإنتاج، من خلال إضافة مواد جديدة إلى المنتجات لتزيد من جودتها ما يجعل المواطن يقبِل على شرائها.

وعن الماء الذي يستعمل في المعمل، قالت المهندسة فاطمة "يتم فلترة المياه؛ لبيان نسبة الأملاح فيها، والتأكد من عدم وجود بكتيريا، لأنه في حال وجودها ستضر بالمنتج مع مرور الوقت".

مديرة معمل روج سناء محمد، نوّهت بدورها إلى أن منتجاتهم تباع في أسواق شمال وشرق سوريا بأسعار أقل من المواد المستوردة، وأكدت أنه على الرغم من حداثة المعمل، إلا أن الإقبال من قبل الأهالي والتجار على منتجاته جيد".

(سـ)

ANHA