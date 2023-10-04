يعتمد النظام الصناعي والاقتصادي في شمال وشرق سوريا وفق مفهوم الإدارة الذاتية، على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

لذا كانت خطوات افتتاح المعامل والمصانع في شمال وشرق سوريا ودعم المشاريع الخاصة، أحد أوجه تحقيق ذلك، فافتتحت إدارة المعامل الانتاجية في الإدارة الذاتية حتى الآن 13 معمل ومصنع.

هذه المعامل هي: "معمل الغزل في الحسكة، معمل كولدن روز لانتاج الزيوت الغذائية في قامشلو، معمل زوزان لصناعة الأجبان والألبان في ديرك، معمل روشنا لاستخراج الملح في الحسكة، معمل سردم للغزل والخياطة في الحسكة، محلج القطن في الحسكة، معمل النسيج في الحسكة".

بالإضافة إلى مصنع جيا لصناعة الكرتون في الحسكة، مصنع سوراب لصناعة الخراطيم الزراعية في الحسكة، معمل أعلاف الجزيرة لإنتاج أعلاف الحيوانات المركبة في قامشلو، معمل الفرات لإنتاج أعلاف الحيوانات المركبة في الرقة ومعمل شين لإنتاج السماد العضوي في تربه سبيه والذي يعتبر قيد الإنجاز.

ويعتبر معمل شين لإنتاج السماد في ناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو خطوة كبيرة في النهوض بقطاع الزارعة، بطاقة إنتاجية تتراوح ما بين 100 إلى 150 طن يومياً وتوفير فرص عمل لحوالي 100 عامل.

هذا وقد استطاعت إدارة المعامل الإنتاجية تجهيز المعمل بآلات حديثة رغم الحصار المفروض على شمال وشرق سوريا.

مديرة الإنتاج في معمل "شين" ليلوز محمد أشارت إلى أن المنطقة زراعية وتحتاج إلى كميات كبيرة من السماد لذا قامت إدارة المعامل الإنتاجية بإنشاء مصنع شين لإنتاج السماد العضوي في ناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو.

هذا وتجري آلية الإنتاج بتخمير المواد الاولية الطبيعية لمدة 18 يوم على أن يتم تحريكها كل يومين عبر الآلات المخصصة بعدها يتم نقل المواد الأولية عبر الآلات إلى المصنع ليتم إنتاج السماد العضوي وتعبئته وبيعه بأسعار تتناسب مع السوق المحلية.

وأضافت ليلوز أن "الهدف من إنشاء مصنع شين هو الابتعاد عن السماد الكيماوي وإنتاج سماد عضوي الذي يعرف باسم الكمبوست علمياً وخصوصاً أن السماد الكيماوي يضر الأرض الزراعية بسبب ارتفاع الحموضة فيه بينما السماد العضوي الطبيعي يصنع بتوازن نسبة الحموضة فيه 100%".

وعن العمل في المعمل نوّهت مديرة الإنتاج في المصنع ليلوز محمد أن المصنع يعمل به حوالي 70 عامل وعاملة في الوقت الحاضر ينقسمون إلى ورديتين ليلية ونهارية ومن المتوقع أن يزيد الانتاج خلال الفترة المقبلة ويصل عدد العاملين فيه إلى 100 شخص.

هذا وتضع إدارة المعامل الإنتاجية ضمن خططها إنشاء معامل ومصانع أخرى خلال الفترة المقبلة في شمال وشرق سوريا للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في كافة مجالات الحياة.

ومع تسويق الإنتاج إلى الأسواق المحلية سيتمكن المزارعون التخلص من السماد الكيماوي والذي كان يباع بأسعار مرتفعة والاعتماد على السماد العضوي الطبيعي المحلي وبأسعار مناسبة.

(سـ)

ANHA