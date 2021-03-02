مالين بجورك: الـ 8 من آذار هو يوم واحد ولكن النضال في روج آفا يوميّ

ثورة روج آفا تطورت وتعاظمت بطليعة المرأة على الرغم من تعرضها لهجمات كبيرة منذ يومها الأول، ومع ذلك تمكنت المرأة من نيل مراتب كبيرة في طليعتها للثورة، وهذا كان له تأثير كبير على المستوى العالمي أيضًا، فقد ذاع صيت هذه الثورة في العالم بأسره، ولفتت انتباه النساء اللواتي يناضلن من أجل الحرية في أرجاء العالم.

وحول هذا الموضوع، تحدثت لوكالتنا البرلمانية في برلمان الاتحاد الأوروبي والممثلة عن الحزب اليساري السويدي مالين بجورك، من وجهة نظرها عن جوهر ثورة روج آفا وأهميتها بالنسبة لنساء العالم.

تقول مالين بجورك " إذا أردنا بناء مجتمع ديمقراطي يدير ويحمي نفسه، فمن الضروري النضال جنبًا إلى جنب مع نساء روج آفا، وناشدت الجميع العمل على إيقاف الهجمات التي تتعرض لها مناطق روج آفا وشمال وشرق سوريا التي اندلعت فيها ثورة النساء.

وترى البرلمانية الأوروبية أن الثامن من آذار بالنسبة لهم يوم يباركون فيه مكتسبات نضال المرأة الفامينية، النضال من أجل المساواة والتقاسم العادل للقوة، ومن أجل الاقتصاد ونضال بناء الحياة الحرة. وأضافت في هذا السياق "أنا أفكر أن نضال النساء في المنطقة التي تعيشون فيها تعطي الكثير من الإلهام لنضال المرأة".

وقارنت مالين نضال نساء العالم مع ثورة الحرية التي تقودها النساء في روج آفا، وقالت "جميعنا يعلم أن الثامن من آذار هو نضال يوم واحد، لكن ذلك لا ينحصر في الـ 8 من آذار، لأنه جزءٌ من نضال الفامينية، لذلك نحن نرى أن هيكل السلطة القديم يُهدم في روج آفا، وتُبنى الديمقراطية من جديد، وتحمي الفامينية نفسها وتعطي قراراتها بنفسها.

كل هذه أمور مهمة بالنسبة للنساء وعموم المجتمع، ففي روج آفا تستطيع النساء أن يكنّ مصدر إلهام للمجتمع الفاميني والديمقراطي، ونضال الفامينية يستمر بكل قوته".

'روج آفا مصدر إلهام لنساء العالم'

وتمضي مالين بجورك في حديثها عن ثورة النساء في روج آفا، وتقول "أصبحت هذه الثورة مصدر إلهام وقوة للنساء وكل اللواتي يناضلن حول العالم.

وتضيف "لأننا نواجه، في الوقت الراهن، إداريين سلطويين مثل ترامب وأردوغان وبولسونارو، فقد جرى في روج آفا تنظيم النضال المشترك بين النساء والرجال عبر مجال الديمقراطية المحلية، وهذا ما أثّر في الكثير من حركات الفامينية العالمية".

'الدولة التركية تهاجم الجميع وليس روج آفا فقط'

تواجه ثورة روج آفا، منذ بدايات انطلاقها، هجمات من جانب الدولة التركية، ولا تستهدف الهجمات الثورة فقط، وإنما تستهدف الشخص الذي بُنيت هذه الثورة استنادًا إلى فكره، وهو القائد عبد الله أوجلان الذي تفرض السلطات التركية عزلة مشددة عليه.

البرلمانية الأوروبية مالين بجورك استنكرت هذه الهجمات، وقالت "النظام التركي هو من تسبّب بإفراغ أرضية مرحلة السلام، هو لا يهاجم روج آفا وحسب، وإنما يهاجم حزب الشعوب الديمقراطية والشعب الكردي وعموم المعارضة في تركيا، وهذا ما يتسبب بازدياد مشكلة الضغط، والمشكلة جدية بالنظر إلى أن أوجلان لا يتم اعتباره جزءًا فعّالًا من مرحلة السلام.

ولإحراز التقدم في هذه المرحلة، كان يجب أن يكون أوجلان ضمنها، ولكن النظام التركي عبر تكثيف الضغط على الجماعات المعارضة يبرز طريقًا مختلفًا".

وتوضح أن الاتحاد الأوروبي يدعم تركيا، لذلك تمارس هذه الأخيرة بشكل رسمي الظلم بحق حزب الشعوب الديمقراطية وعموم المعارضة والصحفيين.

وانتقدت مالين الممارسات التركية وقالت إن نظامًا سلطويًّا يحكم تركيا.

وقالت مالين إن صمت الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية تجاه هجمات الاحتلال التركي "لا يغتفر"، وأضافت " تتحمل أوروبا مسؤولية الكثير من الأمور التي حصلت، لأنها تتعاون مع تركيا، وتمنع من خلال هذه الأخيرة وصول اللاجئين.

الحقيقية هي أن مشاكل الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة والمساواة بالنسبة لشعوب المنطقة كثيرة على أوروبا، بالإضافة إلى وجود مسألة اللاجئين مع تركيا. لذلك فإن صمت الاتحاد الأوروبي تجاه هجمات أردوغان على مناطق شمال وشرق سوريا وروج آفا لا يغتفر، إنه يتحمل مسؤولية كبيرة جراء هذه الأحداث، ونحن نطالب بإيقاف الدعم المالي المقدم للنظام التركي".

وترى أن المشكلة الثانية هي أن تركيا دولة في حلف شمال الأطلسي، ودول الحلف تغض الطرف عن الهجمات التي تشنها تركيا على الكرد في شمال وشرق سوريا، وتستخدم تركيا جميع إمكاناتها لتحقيق النصر في هجماتها على المنطقة.

'لوقف هذه الهجمات علينا المقاوم'

وأشارت مالين بجورك إلى الجرائم بحق المرأة في المناطق المحتلة، وأوضحت أنه يجب إرسال هيئة دولية إلى المنطقة على الفور.

وأكملت حديثها قائلة "تأتي معلومات قليلة للغاية حول ما يحدث في المناطق المحتلة، ويجب إرسال هيئة دولية إلى المناطق المحتلة كما يحدث في كل المناطق التي تحدث فيها الحروب، فالسلطويون والمحتلون يهاجمون المرأة قبل كل شيء، ولإيقاف هذه الهجمات يجب علينا المقاومة".

وناشدت البرلمانية الأوروبية الجميع للوقوف في وجه الاحتلال، وقالت "أناشد الجميع وبشكل خاص، الناشطات للمقاومة من أجل السلام والديمقراطية، وإن كنا جادّين في هذا الموضوع من أجل الديمقراطية والإدارة والحماية الذاتية للمجتمع يجب علينا التكاتف مع نساء روج آفا والنضال معًا".

"يمكن بناء نماذج أكثر إثارة للاهتمام"

مالين أوضحت أنه يمكن أن تتم بناء وتطوير نماذج لإدارة المرأة بريادتها لكافة نساء العالم، مستخلصة من دروس ثورة المرأة في ثورة روج آفا كردستان، وأضافت بالقول "من أجل توسيع تحركات النشاطات السياسية والديمقراطية في شمال سوريا يجب أن نتقابل ونتعارف، يجب على الحركات النشطة للسياسيات الاجتماع، لأنه يوجد الكثير لنتعلمه من مقاومة المرأة في روج آفا، وفي المقابل هن يتعلمن منا الكثير أيضًا، وبمحاولات كهذه سنتمكن من بناء نماذج جديدة، ويجب علينا التأكيد على ذلك، لكن يجب أن يرى العالم بأسره ما حصل ويحصل في روج آفا والمنطقة، وأنتم الممثلون الأساسيون لهذا العمل، وأنا سائرة على دربكم".

وفي ختام حديثها، وجهت مالين بجورك رسالة إلى من قاموا بالثورة في شمال وشرق سوريا وأوصلوها إلى ما هي عليه الآن، مفادها "فيما يخص احتفالات الثامن من آذار في روج آفا، أبارك كل الانتصارات والتغييرات الديمقراطية التي حققتموها في المجتمع، وأتمنى بناء وتحقيق أجندة فامينية قوية وأكثر فاعلية، لتكرار وتوسيع المكتسبات التي تحققت في مناطقكم في أوروبا والمناطق الأخرى".

(ج)

ANHA