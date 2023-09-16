مالي والنيجر وبوركينا فاسو توقع اتفاقاً أمنياً

وجاء في ميثاق الاتفاق، الذي أطلق عليه اسم تحالف دول الساحل، أن "أي اعتداء على سيادة وسلامة أراضي طرف أو أكثر من الأطراف الموقعة، سيعتبر عدوانا على الأطراف الأخرى".

وأضاف أن الدولتين الأخرين ستقدمان المساعدة بشكل فردي أو جماعي، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة.

هذا وكان الاستيلاء على السلطة الأخير في النيجر سببا في إحداث شرخ إضافي بين الدول الثلاث والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي هددت باستخدام القوة لاستعادة الحكم الدستوري في البلاد، وتعهدت مالي وبوركينا فاسو بتقديم المساعدة للنيجر إذا تعرضت لهجوم.

وقال أسيمي جويتا رئيس المجلس العسكري في مالي، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا "وقعت اليوم مع رئيسي بوركينا فاسو والنيجر على ميثاق ليبتاكو-جورما لإنشاء تحالف دول الساحل بهدف إنشاء إطار للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة".

وكانت الدول الثلاث أعضاء في القوة المشتركة لتحالف مجموعة الساحل الخمس التي تضم أيضا تشاد وموريتانيا، والتي تشكلت في عام 2017 للتصدي للجماعات الإرهابية في المنطقة.

(سـ)