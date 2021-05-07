معلمون: مقاومة المناضلين ضد الإبادة تعبّر عن إرادة الكرد

أصدر اليوم، معلمو ومعلمات إقليم عفرين بيانًا، نددوا فيه بهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع وأكد البيان دعم المعلمين لمقاومة قوات الدفاع الشعبي في وجه تلك الهجمات الهمجية.

وتجمّع العشرات من معلمي ومعلمات إقليم عفرين في ساحة معهد فيان آمارة الواقعة في ناحية الاحداث بمقاطعة الشهباء، رافعين لافتات كتب عليها "بالإصرار والإيمان سنحطم الاحتلال التركي"، "بمقاومة قواتنا في جبال سنتنصر"، وصور القائد عبد الله أوجلان.

وقرئ البيان من قبل العضوة في حركة تعليم المجتمع الديمقراطي أفين دنكلي.

وفي بداية البيان أشارت أفين إلى أن"تاريخ البشرية مليء بالحروب والصراعات، ومنهم الشعب الكردي، فمنذ بداية الإنسانية وحتى اليوم، ظهرت ولا ‏تزال جميع أنواع أساليب الحرب والعنف، والمقاومة ضد ذلك مستمرة بلا هوادة. لقد نشأت ثورات كبيرة ضد الفاشية ‏والاحتلال، حتى اليوم، وفي جميع أنحاء كردستان، تقوم مقاومة الشعب والمناضلين من أجل الحرية بأعمال ‏مجيدة ضد العزلة والفاشية والاحتلال، ولن تتوقف أبدًا".‏

وأوضحت أفين الأهداف التركية من الهجوم على مناطق الدفاع المشروع "تكثف الدولة التركية المحتلة هجماتها على القرى والبلدات ومناطق الدفاع المشروع، وآخرها زاب ومتين ‏وآفا شين. إنها تستخدم هذه العملية ضد شعبها وعامة الشعب لتنسى هزيمتها في غاري، التي تضاف إلى سلسلة هزائمها في هجماتها على كردستان الغربية (روج آفا)‏، وسنجار(ِشنكال) وكل كردستان؛ بهدف تدمير منجزات الكرد.

لهذا السبب، وبعد هزيمة غاري، وقبل أن يلملم أردوغان جيشه، ‏شن هجومًا جديدًا وقام بدعاية قوية في وسائل الإعلام، وعلى الرغم من أنه قام بالكثير من الدعاية في الأيام الأولى، ‏إلا أنه ترك جدول أعماله الرئيس بعد بضعة أيام".

وأشاد البيان "كما أن مقاومة الأبطال وقواعد زاغروس تهزم فاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية ببطء. وكذلك تواجه سياسة أردوغان الآن حالة من الجمود، على الرغم ‏من أنها تريد استعادة الحلم العثماني".‏

وثمنت وقف الشعب إلى جانب الكريلا المقاومين "وعلى الرغم من كل الضغوط التي يمارسها، إلا أن الناس يقفون على أقدامهم، وتتحرك أعمال جماهيرية في كل من ‏كردستان وأوروبا، والدليل على هذه الحقيقة واضح في جميع أنحاء العالم. إن مقاومة ‏المناضلين ضد ديكتاتورية الإبادة الجماعية، في هذه المرحلة التاريخية، تعبّر عن إرادة وموقف الشعب الكردي".‏

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة قوات الدفاع الشعبي في جبال كردستان ومقاومة أهالي عفرين في الشهباء.

(سـ)

ANHA