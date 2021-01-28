معلمون: الوحدة سد منيع أمام تمادي تركيا وتهديداتها

بعد الزيارة الأخيرة لوزير دفاع الاحتلال التركي خلوصي آكار لبغداد وهولير ولقائه عددًا من المسؤولين فيها، تهدد تركيا بتنفيذ عدوان جديد على قضاء شنكال في جنوب كردستان ومنطقة ديريك في روج آفا، على غرار هجماتها السابقة على عفرين ورأس العين وتل أبيض واحتلالها، حيث أيقنت شعوب سورية أن تركيا تطمح الى أبعد من احتلال مساحة جغرافية معينة وهي ضرب مشروع الأمة الديمقراطية والإدارة الذاتية التي باتت نموذجًا حقيقيًّا للحكم الديمقراطي في العالم.

معلمو مدينة الحسكة وخلال لقاءات متفرقة لـ ANHA معهم ، بيّنوا أن تهديدات الاحتلال التركي على المنطقة تأتي بين الحين والآخر، نتيجة غياب الوحدة بين الأحزاب السياسية الكردية، التي ستكون السد المنيع أمام طموحات العثمانيين الجدد .

عضوة الإدارة العامة للمدارس في الحسكة ميديا علي، تقول " "التهديدات مؤامرة ومخطط جديد من قبل الاحتلال التركي لكسر إرادة شعوب المنطقة في روح آفا وباشور وضرب مشروع الأمة الديمقراطية وتشتيت شعوب المنطقة ".

وأضافت ميديا علي "لا أحد يستطيع النيل من إرادتنا وقوتنا، لأننا بنينا أنفسنا على فلسفة القائد عبدالله أوجلان، وسنتسمر بنشرها على نطاقٍ أوسع، وسنقاوم حتى الرمق الأخير".

وعبّرت ميديا علي عن رفضها لكافة التهديدات على مناطق كردستان، وقالت "لا نقبل هذه التهديدات، بل سنرفع من وتيرة المقاومة والنضال حتى تحرير أراضينا وردع العدوان الذي يطال مناطقنا، بقلمنا مثلما قال القائد عبدالله أوجلان سنحارب لصد كافة الهجمات".

ومن جانبها بيّنت إدارية لجنة المتابعة في الإدارة العامة للمدارس، ألبين أحمد، أن غياب الوحدة يتيح الفرصة لتركيا ويمنحها دافع للتمادي والتدخل في الشؤون الداخلية، موجهة نداء لكافة الأحزاب الكردية بتوحيد الصفوف والجهود ضد العثمانيين العدو الأوحد لشعوب المنطقة، لأن الوحدة حسب تعبيرها ستكون السد المنيع أمام أطماعهم.

كما لفتت إدارية لجنة النشاطات نسرين سعيد، الى أساليب الحرب الخاصة التي تتبعها تركيا لتشتيت شعوب المنطقة والفتن التي تحاول خلقها في المنطقة بين الحين والآخر، مشددة على أن الشعوب التي قدمت آلاف الشهداء والتي تنهل من فكر القائد عبدالله أوجلان لتنعم المنطقة بالأمن والأمان، لن تركع لتهديدات تركيا وغيرها من الدول التي تحاول تحقيق أطماعها في المنطقة.

(م)

ANHA