معلمون وطلبة: اللغة الكردية هي لغتنا الأم ويجب الاعتراف بها رسمياً

يصادف اليوم الـ 21 من شباط/ فبراير اليوم العالمي للغة الأم، وبصدده تجمع العشرات من المعلمين والطلبة من ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، في مدرسة "عدنان المالكي" في مركز الناحية، بحضور إدارة المجمع التربوي في الناحية، للإدلاء ببيان إلى الرأي العام.

وقرئ البيان من قبل المعلم محمد نشوان إبراهيم جاء فيه: "نحن معلمي اللغة الكردية نبارك هذا اليوم على جميع طلابنا وعوائل الشهداء ودعاة الحرية، وكما يعلم الجميع أن اللغة الكردية منعت في روج آفا وتراجعت في المنطقة، ولكن بفضل تضحيات ثوارنا وشهدائنا بات تعليمنا باللغة الأم لدى مكونات المنطقة، ويتوجب علينا أن نتقدم بلغتنا وأن نحميها".

تابع البيان "كما يعلم الجميع أن روج آفا تعرضت لهجمات كثيرة وعلى رأسها هجمات الاحتلال التركي في محاولة لإنهاء وجود الشعب الكردي ولغته، ولكن عندما نقوم بحماية وطننا ولغتنا وأن نتقدم في لغتنا لن يستطيع أحد النيل منا ومن لغتنا".

أكد البيان في ختامه على أحقية الجميع بالتعلم بلغته الأم ومطالبة العالم بالاعتراف بها.

في ختام البيان ردد الحضور شعار "لا حياة للشعوب دون لغتها".

هيئة التربية في إقليم الفرات تدين محاولات تركيا طمس اللغة الكردية

في السياق، نددت هيئة التربية والتعليم للإدارة الذاتية في إقليم الفرات خلال بيان بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم بتعامل الأنظمة الفاشية مع بعض القوميات، ومحاولتها القضاء عليها عبر القضاء على لغتها الأم، وفي مقدمتها اللغة الكردية المهددة في باكور(شمال كردستان)، جاء في البيان:

"في القرن الواحد والعشرين حرمت العديد من القوميات من حقوقها اللغوية والثقافية، وإلى يومنا هذا ترتكب العقلية الشوفينية المتمثلة بدولة الاحتلال التركي، الجرائم ضد الإنسانية في العديد من الدول وخاصة ضد الكرد في باكور (شمال كردستان)، حيث تسعى إلى القضاء على لغتهم بفرضها اللغة التركية عليهم".

وأضاف البيان: "هناك العديد من اللغات حول العالم تعاني من الانحلال، ونحن هيئة التربية في إقليم الفرات نعبر عن دعمنا لكل الشعوب التي تعاني لغاتها من النفي على يد الأنظمة الفاشية، لأن اللغة الأم كرامة الأمم وهويتها ومستقبلها، لذا يجب أن تكون جميع الأمم قادرة على التكلم بلغتها حتى تثبت مكانتها بين القوميات وعلى رأسهم القومية الكردية".

لفت البيان النظر إلى أن "الدول التي تحتل أجزاء كردستان تسعى للقضاء على الكرد عن طريق القضاء على لغتهم، ويضعون عوائق كثيرة أمامهم للحفاظ على لغتهم، وبأساليب مختلفة أبرزها في المحافل الدولية حيث يبرمون الاتفاقيات فيما بينهم للقضاء على المجتمع الكردي ونفيه عن الوجود".

وفي الختام، قالت هيئة التربية والتعليم في إقليم الفرات إنه "بعد احتلال المناطق الكردية في الشمال السوري عمدت دولة الاحتلال التركي إلى تهجير سكانها الأصليين، وتوطين عوائل المرتزقة بدلاً عنهم وفرض اللغة التركية هناك، وقامت بإغلاق أكثر من 300 مدرسة، ونحن هيئة التربية سنواصل نضالنا ضد هذه الأنظمة حتى تحصل كافة القوميات على حقوقها الثقافية وفي مقدمتها التكلم بلغتها الأم".

لبنان

كما نظمت الجالية الكردية في لبنان جلسة حوارية بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم أديرت من قبل عبد السلام أحمد ممثل الإدارة الذاتية في لبنان, ونسرين خضر عضوة جمعية نوروز الثقافية والاجتماعية في لبنان, وميادة محمود من ممثلي الجالية الكردية في لبنان.

وأشارت كلمات الجلسة إلى أن اللغة هي أحد أهم عناصر الإنسانية والتنشئة الاجتماعية، وهي أيضاً العنصر الأساسي وأداة للحوار في خلق الثقافة الاجتماعية وتطويرها.

أكدت الكلمات أن حق التعلم باللغة الأم هو شيء ضروري وشرعي أكثر من الأشياء الأخرى، لذلك على شعبنا في كل مكان التحدث والكتابة باللغة الكردية التي هي اللغة الأم.

(كروب/ف)

ANHA