معلمون ومعلمات لمادة الديانة الإيزيدية في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد

افتتح البيت الإيزيدي في مدينة حلب، وبالتنسيق مع لجنة التدريب والتعليم في المجتمع الديمقراطي، دورة حول الديانة الإيزيدية، تمهيداً لتحضير معلمين ومعلمات لتدريسها في مدارس حيي الشيخ مقصود والأشرفية والتي تعتمد منهاج الإدارة الذاتية.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات التي تجري لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2023، الذي يبدأ في 10 أيلول الجاري، بتوجه الطلبة إلى مقاعد الدراسة.

الدورة التي افتتحت انضم إليها 8 معلمين ومعلمات إيزيديات، وحملت اسم دورة" الشهيدة نوروز زردشت" استشهدت في مدينة كوباني، وبدأت منذ 20 آب المنصرم.

وخلال مراسم تخريج دورة معلمي مادة الديانة الإيزيدية، تحدث عضو لجنة التدريب والتعليم في المجتمع الديمقراطي، منان جعفر: وقال: "لقد أنهيتم الخطوة الأولى بنجاح، وعليكم الآن أن تبذلوا جهداً أكبر في تدريسكم للديانة الإيزيدية في المدارس".

وأشار جعفر إلى قدسية الديانة الإيزيدية وقال: "يجب أن نولي أهمية كبيرة للديانة الإيزيدية لأنها تبرز الجذور الكردية الحقيقية".

أما عضوة مؤتمر ستار روشين موسى قالت: "لقد أحرزنا تقدماً نحن الإيزيديون عبر وضع الإدارة الذاتية الديانة الايزيدية ضمن مناهج مدراسها، رغم الفرمانات المحاكة ضدنا، والهادفة لإبادتنا إلا اننا مستمرون في الحفاظ على ثقافتنا".

سلمت بعدها شهادات التخريج للمعملين والمعلمات الـ8.

وبهدف حماية الثقافة الدينية، أدرجت هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا مادة التربية الدينية (الإيزيدية والإسلامية) في المنهاج المدرسي، وفي لقاء سابق مع وكالتنا أشار الرئيس المشترك لمؤسسة المناهج مكسب الصياح "نحاول خلق جيل يتقبل فكرة الآخر والتعايش والتسامح والمحبة ونشر السلام، وجمع كل تلك الخصائص في هذه الكتب، لأنها تمثل جوهر هذه الأديان" وتم اختيار لجان مختصة لإعداد المنهاج الديني لمكونات المنطقة".

(سـ)