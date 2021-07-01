معلمات يدعون إلى وحدة البيت الكردي لمجابهة هجمات الاحتلال التركي

حديث المعلمات جاء تعليقاً على مواصلة جيش الاحتلال التركي هجماته على مناطق باشور كردستان منذ 23 نيسان المنصرم في مسعى لاحتلال أراضي باشور كردستان بموافقة حكومتي بغداد وباشور كردستان.

المعلمة نسرين مجدل نوّهت إلى أن الهجمات على مناطق الدفاع المشروع هي أطماع أردوغان العثمانية في احتلال أكبر عدد من المناطق في أجزاء كردستان.

وقالت: هذه المؤامرات الدولية والتركية محاولة للتفرقة بين الشعب الكردي واحتلال العديد من المناطق لارتكاب الانتهاكات فيها كباقي المناطق التي احتلتها في شمال وشرق سوريا.

ويواصل مقاتلو ومقاتلات الكريلا المقاومة في وجه هذه الهجمات ضد المحتل التركي، في سياقه أكدت نسرين مجدل أن إرادتهم وإرادة أبنائهم في قوات الدفاع الشعبي أقوى من الهجمات.

بدورها بينّت المعلمة ميديا علي أن هدف الاحتلال التركي من شن هجماته على جبال وباشور كردستان هو توسيع دائرة احتلالها لجغرافية كردستان خاصةً مع انتهاء اتفاقية لوزان عام 2021 لضمها إلى خريطتها.

'يجب توحيد البيت الكردي'

وحول صمت حكومة باشور كردستان حيال الهجمات الاحتلال التركي، أوضحت ميديا أن هذا الصمت يفتح المجال أمام الاحتلال وهجماته لاحتلال كردستان.

المعلمة ميديا علي ناشدت في سياق حديثها، كافة الأحزاب الكردية السياسية توحيد البيت الكردي للحد من هجمات الاحتلال التركي التي تطال أجزاء كردستان.

المعلمة هيفاء الأحمد استنكرت هجمات الاحتلال وتواطؤ حكومة باشور كردستان، وقالت: "المحتل يهدف من خلال هجماته إلى النيل من المشروع الديمقراطي".

وناشدت عموم شعوب المنطقة ومكوناتها دعم ومساندة قوات الدفاع الشعبي التي تواجه وتقاوم الاحتلال وهجماته وتسعى إلى ترسيخ مشروع الأمة الديمقراطية.

(س و)

ANHA