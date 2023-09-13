معلمات ومعلمو باشور كردستان يقاطعون الدوام للعام الدراسي 2023 - 2024

تجمّع العشرات من المعلمين في محافظة السليمانية، اليوم، أمام مبنى إدارة التربية والتعليم في السليمانية، في فعاليات اعتصامية، وأعلنوا مقاطعتهم للدوام، كما أعلنوا أنهم لن يذهبوا إلى المدارس حتى يتم دفع رواتبهم.

وحسب البرنامج الحكومي، فإن اليوم هو أول أيام العام الدراسي الجديد في باشور كردستان، لكن بسبب عدم قيام حكومة باشور كردستان بتوزيع رواتب الموظفين والمعلمين، قاطع المعلمون الدوام.

وأعلن المعلمون أنهم لن يذهبوا إلى المدارس ولن يقوموا بتدريس الطلاب، حتى إعطائهم حقوقهم ومستحقاتهم المالية وصرف رواتبهم.

كما تجمّع عشرات المعلمين، كذلك في كل من منطقتي حلبجة وكرميان، وأعلنوا مقاطعتهم للدوام حتى يتم دفع رواتبهم.

في السياق ذاته، أعلن رئيس نقابة الكوادر الصحية والتمريضية هاوزين عثمان، خلال مؤتمر صحفي “بعد مضى الـ72 ساعة على المهلة التي تم منحها للحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان وبسبب عدم استجابتهما لمطالبنا، قررنا الإضراب عن العمل في جميع المؤسسات الصحية اعتباراً من نهاية دوام اليوم الأربعاء ولحين الاستجابة السريعة لمطالبنا”.

وأضاف “مراعاة لحياة الناس سيكون هنالك دوام للكوادر الصحية في بعض المراكز الحرجة كمستشفى الحروق ومركز الغسيل الكلوي وقسم خدج الأطفال والعناية المركزة وسيكون الإضراب داخل المستشفيات بنسبة 90%”.

وأكد أن “مطالبنا لا تقتصر على صرف راتب شهر واحد بل يجب على الحكومة صرف راتب شهريّ آب وتموز الماضيين”.

ولم يتسلم معلمو وموظفو باشور كردستان، حتى الآن رواتبهم لشهري تموز وآب 2023، وسط تجاهل حكومة باشور مطالب موظفيها.

(أ م)