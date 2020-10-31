معلمات اللغة الكردية: من حق كل الشعوب التعلم بلغتها الأم

استنكرت المعلمة زوزان بلال مطلب المجلس الوطني الكردي بإلغاء التعليم باللغة الأم، وقالت: "لغتنا هي أساس وجودنا، ولن نقبل بمطلب المجلس الوطني الكردي بإلغاء مناهج اللغة الكردية، بل سنستمر في تعليم الطلبة بلغتهم".

وأضافت زوزان " ثورة روج آفا حققت الكثير من المكتسبات بفضل تضحيات الشهداء، ومن تلك المكتسبات تعليم الطلبة مناهج اللغة الكردية ولن نتخلى عن حلم شهدائنا".

أما المعلمة نذيرة رشيد فاعتبرت مطلب المجلس الوطني الكردي بإلغاء مناهج اللغة الكردية في المدارس " خدمة لأعداء الكرد ".

وتابعت: " للكرد حلم بتلقي تعليمهم بلغتهم الأم، ونحن المعلمات بدورنا سنواصل تعليم الطلبة بلغتنا الأم".

ورفضت المعلمة بيريفان رجب مطلب المجلس الوطني الكردي بإلغاء تلقي الطلبة تعليمهم بلغتهم الأم، وقالت: " من حق كل الشعوب التعلم بلغتها الأم".

(م)

ANHA