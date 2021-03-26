معلم في مدرسة الكوزلية: الاحتلال يستهدف المدرسة بشكل مباشر بهدف وقف عملية التعليم

استهدف الاحتلال التركي، يوم الأربعاء 24 آذار الجاري، مدرسة ومنازل المدنيين في قرية الكوزلية بريف تل تمر الشمالي الغربي وألحق أضرارًا بها.

وحصلت وكالتنا على بعض الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر حجم الأضرار التي تسبّب بها الاحتلال التركي ومرتزقته نتيجة استهدافهم للقرية.

وعن هذا الاستهداف، قال المعلم خضر محمد " شهدت المدرسة دمارًا كبيرًا نتيجة استهدافها بشكل مباشر من قبل جيش الاحتلال التركي".

محمد أشار إلى أن الطلبة قد داموا في اليوم الثاني من الهجوم أي (الخميس) بفرح، على أمل أن يستلموا شهاداتهم الدراسية للفصل الأول، إلا أن الخراب في المدرسة حال دون ذلك.

مؤكدًا أن المدرسة كانت مجهزة بالكامل وبكافة المستلزمات الضرورية لسير العملية التربوية.

'مصرون على استمرار التعليم'

المعلم في مدرسة الكوزلية، خضر محمد، أشار إلى أنه وعلى الرغم من الظروف الصعبة ووجود المدرسة على خطوط التّماس مع مرتزقة الاحتلال التركي إلا أنهم مع ذوي الطلبة كانوا مصرين على استمرار التعليم، وقال "الطلبة يدامون بانتظام ونغامر لتعليمهم.

خضر محمد أكد في حديثه "أنهم (في إشارة إلى الاحتلال التركي ومرتزقته) يحاولون إبقاء الجيل جاهلًا".

(سـ)

ANHA