معلّمو الطّبقة: على المجتمع الدوليّ الاعتراف بإدارة لبّت تطلّعات شعبها

تعتبر الإدارة الذاتية النموذج الأمثل للإدارة الديمقراطية في الشرق الأوسط، فقد تأسّست بإرادة المكوّنات، وحقّقت مكاسب حقيقية خلال فترة قصيرة، كل ذلك يوجب على المجتمع الدوليّ الاعتراف بهذه الإدارة كونها الممثل الحقيقي لشعوب المنطقة.

وفي هذا الصدد، أجرت وكالتنا لقاءات مع معلّمي الطبقة، حيث تحدّث المعلم أحمد شلاش عن الإدارة الذاتية وقال: "إنّ الإدارة الذاتية هي نموذج حقيقي للإدارة الديمقراطية في الشرق الأوسط على الرغم من كل الأعباء التي تحملتها ضمن إمكاناتها المحدودة، وشكّلت قفزة نوعية من خلال عملها التنظيمي والإداري في المنطقة بعد تحريرها من الإرهاب".

وأوضح شلاش: "لقد استطاعت أن تكون نموذجًا يحتذى به، ولبّت تطلّعات مجتمعها، وكانت الرديف الرئيس لكلّ المكونات على أساس التعايش المشترك".

وبدورها قالت المعلّمة رنا الفايز: "لقد آن الأوان أن يعترف المجتمع الدولي بشكل رسمي بهذه الإدارة الّتي تأسّست بإرادة مكونات المنطقة وتقديم الدعم لها كونها حقّقت مكاسب حقيقية خلال فترة زمنية قصيرة".

وأكّدت رنا الفايز في ختام حديثها: "إن الإدارة الذاتية قدّمت الكثير للشّعب على الصعيد التربوي والتعليمي والاقتصادي والصحّي وعلى كافّة الأصعدة، وذلك من خلال مؤسّسات المجتمع المدنيّ الّتي يديرها أبناء الشّعب بأنفسهم".

(س ك/إ)

ANHA