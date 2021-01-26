معلّمات.. اغتيال سعدة وهند يدل على إفلاس مرتزقة داعش أمام إرادة المرأة

وتجمّع العشرات من معلّمات الرقة أمام مبنى لجنة التربية والتعليم تنديدًا واستنكارًا للجريمة البشعة التي ارتكبها مرتزقة داعش بحق الشهيدات الرئيسة المشتركة لمجلس بلدة تل الشاير جنوب الحسكة سعدة الفيصل الهرماس، ونائبتها هند لطيف الخضير، وخلال البيان الذي قرأته نائبة الرئاسة المشتركة للجنة التربية والتعليم في الرقة فاطمة بوزان، شددت المعلمات على أن إجرام داعش واستهدافه للمرأة بشكل خاص ليس إلا حافز للمضي قدمًا والحفاظ على مكتسبات المرأة التي حققتها خلال السنوات الماضية.

وذكر البيان " اغتيال سعدة وهند من قبل خفافيش الظلام، تنظيم داعش الإرهابي، هو من ضمن سلسلة الجرائم التي تضاف الى سجلّه الإرهابي والذي يهدف إلى النيل من إرادة وقوة المرأة في مناطق الإدارة الذاتية، لأن المرأة في شمال وشرق سوريا ناضلت لنيل حرّيتها وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال مشاركتها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية فهي التي كسرت قيود العبوديّة والقهر والذلّ ونجحت في صدّ هجوم داعش الإرهابي في المنطقة، فهي تحمل بيدها القلم والسّلاح وتحصل على جميع حقوقها بكل إرادة وقوة وعزم".

وأضاف البيان "إنّ هذه الجريمة بحق شهيداتنا، إن دلت على شيء فإنها تدل على إفلاس مرتزقة داعش في المنطقة، وهزيمتهم أمام إرادة المرأة الحرّة وقوات سوريا الديمقراطيّة".

مناشدًا "نناشدّ العالم والمنظمات الإنسانية والحقوقية، وخاصة النسائية الوقوف في وجه الانتهاكات والمجازر التي تحاك ضد المرأة".

كما جدد البيان العهد لجميع شهيدات الحرية والمقاومة أمثال سعدة وهند وهفرين وآفيستا وآرين اللواتي بذلن أرواحهنّ ودمائهنّ رخيصة في سبيل حرية وكرامة المرأة " بأننا سنكمل المسيرة بكل عزيمة وإصرار حتى تحرير كل شبر من أرضنا، ونحافظ على مكتسبات شعبنا التي تحققت في ظل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

(ر ع / م)

ANHA