ماكينزي: ردعنا إيران وبغداد تريد استمرار الوجود العسكري الأميركي

وقال قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكينزي خلال مؤتمر عبر الفيديو، إن الوجود الأميركي حدّ بنجاح من نشاطات إيران وتنظيم داعش، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف ماكينزي أن إيران قلّصت هجماتها مؤخرًا "مستندة إلى الأمل بأنه سيطلب منّا مغادرة العراق من خلال عملية سياسية للحكومة العراقية".

وشدّد على أنّ "حكومة العراق أشارت بوضوح إلى أنها تريد الحفاظ على شراكتها مع الولايات المتحدة وقوات التحالف في الوقت الذي نواصل فيه إنهاء الحرب ضد تنظيم داعش".

وفي مؤتمر عبر الفيديو عقده المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية، ذكر ماكينزي تقديرات تقول إنه لا يزال لدى تنظيم داعش قوة من 10 آلاف مناصر في منطقتي العراق وسوريا، مشيرًا إلى أن التنظيم لا يزال يمثل تهديدًا حقيقيًّا.

وقال إن "التقدم الذي أحرزته قوات الأمن العراقية سمح للولايات المتحدة بخفض قدراتها العسكرية الحالية في العراق".

لكنه شدّد على أنّ القوات الأميركية وقوات التحالف يجب أن تكون موجودة هناك للمساعدة في منع إعادة تشكل تنظيم الدولة الإسلامية كقوة متماسكة قادرة على التخطيط لشن هجمات كبرى.

وقال "باعتقادي، اليوم، أنه قد تم ردع إيران إلى حد كبير، لأن النظام يدرك الآن بأننا نمتلك القدرة والإرادة على السواء للرد".

(م ش)