ماكينزي: نسعى إلى إيجاد حل بشأن سد النهضة وسلوك أثيوبيا مثير للقلق

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية "سينتكوم" الجنرال كينيث ماكينزي، إن سلوك أثيوبيا تجاه سد النهضة يقلق واشنطن كثيراً.

وثمّن الجنرال ماكنزي ممارسة مصر قدر هائل من ضبط النفس. ومحاولتها الوصول إلى حل دبلوماسي وسياسي. وذلك خلال مقابلة مع قناة "النيل للأخبار" المصرية.

وتعهد قائد القيادة المركزية الأميركية باستئناف السعي لإيجاد حل مقبول لأزمة سد النهضة، بين مصر والسودان وإثيوبيا، معتبراً أن ملف السد "مثير للقلق كثيراً".

وقال ماكينزي إن "ملف سد النهضة مشكلة حقيقية، وسنستمر في محاولة إيجاد حل يكون مقبولاً لمصر وباقي الأطراف".

وصرح أن واشنطن تدرك الأهمية الفريدة لنهر النيل بالنسبة لمصر، ليس فقط من الناحية الثقافية بل والموارد المائية والاقتصاد عموماً.

وأكد ماكينزي حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والولايات المتحدة على نحو يلبي المصالح المشتركة بين البلدين.

وحول تطور العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، قال ماكينزي: "إن الولايات المتحدة تربطها علاقات قديمة وطويلة الأمد مع مصر، وهي شراكة رائعة إلى الحفاظ والبناء عليها، فمصر من البلاد المهمة لاستقرار وأمن المنطقة".

(د ع)