ماكرون:  على أوروبا انتهاج استراتيجية مستقلة عن واشنطن وبكين

ماكرون، دعا خلال مقابلة مع صحيفتي “ليزيكو” و”بوليتيكو” الفرنسيتين، إلى عدم الدخول في منطق الكتلة مقابل الكتلة، مشدداً على ضرورة ألا تكون أوروبا تابعة لأمريكا أو للصين حول مسألة تايوان، وأن تتكيف أوروبا مع الإيقاع الأمريكي ورد الفعل الصيني المبالغ فيه.

الرئيس الفرنسي، حذر من أن تسارع الاحتكار الثنائي الصيني الأمريكي قد يؤدي إلى خسارة الوقت والوسائل لتمويل الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا، مشيراً إلى أنه فاز في المعركة الأيديولوجية في الاتحاد الأوروبي، حيث كان يقال قبل خمسة أعوام إن السيادة الأوروبية غير موجودة، وفق تعبيره.

كما دعا ماكرون، إلى تعزيز الصناعة الدفاعية وتسريع المعركة من أجل الطاقة النووية والطاقات المتجددة في القارة الأوروبية، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الدولار للحد من اتكالها على الولايات المتحدة.

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