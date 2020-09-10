ماكرون: تركيا تسعى للهيمنة والسيطرة

وأعرب ماكرون، خلال كلمة بقمة دول جنوب الاتحاد الأوروبي، عن التضامن مع كل من قبرص واليونان في ظل استفزازات أحادية الجانب من قبل الجانب التركي.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن تركيا تسعى إلى الهيمنة والسيطرة في شرق المتوسط، مضيفا أن سلوك أنقرة يزيد من التوتر في المنطقة.

وأورد ماكرون أن القمة التي تنعقد في جزيرة كورسيكا، تأتي "في ظل تحديات نواجهها بمنطقة شرق المتوسط"، ودعا تركيا إلى احترام حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وكان ماكرون قد قال الخميس، إنه سيسعى لاعتماد موقف أوروبي موحد تجاه التصعيد التركي في شرق المتوسط، وطالب قادة أوروبا بأن يكونوا أكثر حزما تجاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

(ي ح)