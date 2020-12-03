ماكرون: سأعود إلى لبنان هذا الشهر للضغط على الطبقة السياسية

وخلال المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني، قال ماكرون: "لن نتخلى عن ضرورة القيام بالإصلاحات وعن التحقيقات في مرفأ بيروت، وسأعود إلى لبنان هذا الشهر للضغط على الطبقة السياسية".

وتابع: "من المقرر تأسيس صندوق يديره البنك الدولي للمساعدة على تقديم المساعدات الإنسانية للبنان".

وفي السياق، أكّد رئيس الجمهورية ميشال عون، في كلمته خلال المؤتمر الدولي أنّ "المساعدة الدولية أساسيّة مهما كانت طرقها أو آليّاتها أو أدواتها ومهما كانت القنوات التي ستعتمدونها، طالما هي بإشراف الدول المجتمعة اليوم وإشراف الأمم المتّحدة".

وأشار إلى أنّ "لبنان لا يعرف المستحيل، وتاريخنا يخبر أننا شعب لا يتعب من النضال ليحافظ على وجوده".

وتابع: "إن المساعدة الدولية أساسية وضرورية خصوصًا وأن لبنان ما زال يعاني جراء نزوح أعداد ضخمة من السوريين إليه، ومن الملحّ، اليوم، أن يحسم المجتمع الدولي قضية عودتهم إلى أراضيهم، لأن بلدنا المستنزف لا يملك البنى التحتية ولا السبل المناسبة للاستمرار في استقبالهم أو حتى تقديم أي دعم لهم".

وأضاف: "لقد دعوت اللبنانيين للنهوض معًا، ورفع الصوت في المكان الصحيح للضغط حيث يجب، لنفوز بمعركتنا ضدّ الفساد... هذه المعركة المصيريّة للبنان! وها أنا اليوم، ومن هذا المنبر، أطلب من المجتمع الدولي بأسره ألا يتخلى عن بلد الأرز، وما يمثله من ثروة للبشرية جمعاء".

من جهتها، مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا قالت إن الصندوق ملتزم بمساعدة لبنان على تطبيق الإصلاحات الضرورية.

ورأت أنه ما زال هناك حاجة إلى إطار مالي منسق وإلى استراتيجية موثوقة لإعادة تأهيل النظام المصرفي في لبنان.

(ز غ)