ماكرون: نسعى إلى الحصول على موقف أوروبي مشترك حيال استفزازات تركيا

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب وكالة رويترز، إن القمة التي تستضيفها بلاده لقادة دول جنوب الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر الأبيض المتوسط في جزيرة كورسيكا الفرنسية، ستدفع باتجاه اتخاذ موقف مشترك للاتحاد الأوروبي بشأن تركيا.

ودعا الرئيس الفرنسي، إلى صوت أوروبي موحد وواضح تجاه استفزازات تركيا، في شرق المتوسط، وكما حذر أنقرة قائلًا: "الأمر متروك لتركيا لتوضيح نواياها، ويجب أن تكون أوروبا أكثر حزمًا تجاه الرئيس التركي".

وتشهد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا توترًا بشأن عدد من القضايا، بما في ذلك التنقيب عن الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط.

وكان قصر الإليزيه الفرنسي قد قال إن الهدف من هذه القمة هو "التقدم على طريق التوافق حول علاقة الاتحاد الأوروبي بتركيا، تحضيرًا خصوصًا للقمة الأوروبية في 24 و25 ايلول/سبتمبر التي ستكرس لهذا الغرض في بروكسل".

(م ش)