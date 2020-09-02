ماكرون: التدخلات الخارجية تضعف الدولة العراقية

وفي مؤتمر صحفي للرئيس العراقي ونظيره الفرنسي، قال ماكرون "العراق يعيش مرحلة مفصلية من تاريخه، فهو يواجه تحدي التدخلات الخارجية التي تضعف حكومته".

وأضاف أن المسؤولين في العراق عليهم بناء سيادة بلدهم.

وقال ماكرون إن العراق يواجه تحديات عديدة بسبب الحرب والإرهاب، حيث أن الحرب على داعش لم تنته، مؤكدًا دعم فرنسا للعراق.

بدوره، قال الرئيس العراقي: "لا نقبل أن يكون العراق ساحة صراع للآخرين"، مؤكدًا "على أهمية تجفيف مصادر تمويل الإرهاب".

ووصل ماكرون إلى بغداد صباح اليوم قادمًا من لبنان، وذلك لدعم سيادة العراق بحسب ما قال في وقت سابق، فيما لم يتضمن برنامجه زيارة هولير.

(ي ح)