ماكرون: العقوبات الجديدة ضد تركيا تظهر صرامة موقف الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، إن العقوبات الجديدة التي يعدّها الاتحاد الأوروبي بشأن التنقيب عن الغاز في تركيا تظهر أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل بعد الآن أية أعمال مزعزعة للاستقرار في المتوسط، وذلك بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز.

وأضاف ماكرون أن القادة الأوروبيون أظهروا صرامة في الموقف تجاه تركيا، وأنهم أعطوا تركيا فرصة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ولكنها واصلت استفزازاتها.

وقالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل إن قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا في القمة على ضرورة مناقشة مسألة صادرات الأسلحة إلى تركيا بين أعضاء الناتو وبالتنسيق مع الإدارة الأمريكية المقبلة.

وقالت أيضًا إن قادة الاتحاد الأوروبي طلبوا من الممثل السامي إعداد تقرير للقمة المقبلة حول تعاون الاتحاد الأوروبي مع تركيا، وأشارت إلى إن ليبيا وقره باغ من بين الموضوعات التي سيتم بحثها.

وفي سياق متصل، قالت مصادر دبلوماسية لشبكة EURACTIV الأوروبية أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف هما اللذان عارضا علانية العقوبات المفروضة على أنقرة.

وأضافت المصادر أن دولًا أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا ومالطا والمجر عارضت ذلك أيضًا، لكنهم لم يعربوا عن ذلك بصراحة.

وبحسب نتائج القمة بشأن تركيا، فقد أدان قادة الاتحاد الأوروبي عدوانيتها وأعمالها الأحادية الجانب في شرق البحر المتوسط، ومع ذلك، من الناحية العملية، اتخذوا موقفًا ناعمًا، حيث منحوا أنقرة فترة سماح أخرى مدتها ثلاثة أشهر.

(م ش)