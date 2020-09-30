ماكرون يوجه انتقادات شديدة لأنقرة نتيجة تدخلها لصالح أذربيجان

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء، بحسب وكالة رويترز، إن الخطاب التركي الحربي يشجع أذربيجان على إعادة احتلال ناغورني كاراباخ وإن ذلك أمر غير مقبول ولا يمكن تجنبه.

واضاف ماكرون "لاحظت التصريحات السياسية التركية لصالح أذربيجان والتي أعتقد أنها متهورة وخطيرة".

وأكد ماكرون أنه ينوي بحث الموضوع في وقت لاحق من اليوم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وغدًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كون باريس وموسكو وواشنطن رؤساء مشاركين في مجموعة مينسك الخاصة بتسوية الوضع في قره باغ التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وسبق أن أعلن الجانب التركي عن استعداده لتقديم أي نوع من الدعم تطلبه أذربيجان على خلفية التصعيد الجديد في ناغورني كاراباخ.

(م ش)