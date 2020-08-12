ماكرون يطالب روحاني بالكف عن التدخل في لبنان ويتشاور مع بوتين

وذكّر ماكرون "بضرورة أن تتجنب، كل القوى المعنية، أي تصعيد للتوتر وكذلك أي تدخل خارجي، ودعم تشكيل حكومة مهمتها إدارة الأزمة الطارئة"، وفق ما جاء في بيان للرئاسة الفرنسية.

وكشف قصر الإليزيه أن ماكرون قال لروحاني: "إن على كل الأطراف المعنية الكف عن التدخل الخارجي في لبنان ودعم تشكيل حكومة جديدة".

في المقابل، أشارت الرئاسة الإيرانية إلى أن روحاني وماكرون أجريا مباحثات هاتفية حول أوضاع لبنان والاتفاق النووي.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تواصل مع ماكرون حول الوضع في لبنان وخطوات تقديم الدعم بعد انفجار بيروت، مؤكداً دعم موسكو حلاً سياسياً في لبنان من دون أي تدخل خارجي.

وفي سياق الاتصالات الفرنسية تلقى رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل اتصالاً هاتفياً مطولاً من ماكرون، تباحثا فيه آخر التطورات والسبل الآيلة إلى متابعة المبادرة والجهد الذي يقوم به الرئيس الفرنسي بخصوص الأزمة اللبنانية.

(ز غ)