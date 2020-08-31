ولدى وصوله إلى مطار بيروت قال ماكرون: "سننسّق المساعدات الصحية، وأعرف أنّ لبنان يعاني من أزمة كورونا ونتابع برامج المساعدة حول التعليم وكل الدعم الضروري للشعب اللبناني".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "أن السبب الثاني لزيارتي هو ذكرى مئوية لبنان الكبير وإجراء جردة للوضع العام، ورأيت أنّ العملية قد بدأت بتكليف رئيس للحكومة، وألتزم بالمساعدة لانطلاق عمل الحكومة الجديدة وتوفير الدعم الدولي لها".

وقبل المؤتمر الصحفي الذي عقده في مطار بيروت كان ماكرون غرّد على صفحته على تويتر باللغتين الفرنسية والعربية قائلاً: "أقول للبنانيين إنكم كأخوة للفرنسيين، وكما وعدتكم، فها أنا أعودُ إلى بيروت لاستعراض المستجدّات بشأن المساعدات الطارئة وللعمل سوياً على تهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار والاستقرار".

وبعيدًا عن السياسيين، اختار ماكرون أن يبدأ زيارته إلى لبنان بالاجتماع برمز وطني يلتقي على اسمه اللبنانيون ولا يتفرقون وتجسده الفنانة اللبنانية "فيروز".

وأدرج قصر الإليزيه اسم الفنانة اللبنانية في صدارة برنامج الرئيس الفرنسي خلال زيارته الثانية لبيروت خلال أقل من شهر. وكتب ماكرون في برنامجه: "موعد على فنجان قهوة مع فيروز في انطلياس مساء الاثنين".

وفي الأثناء انتظر متظاهرون ماكرون في الرابية، مكان إقامة فيروز، حاملين لافتات وشعارات تطالب بعدم التعاون مع هذه "الطبقة السياسية الفاسدة"، ولافتات تحمّل الطبقة السياسية مسؤولية انفجار مرفأ بيروت.

وفي سياق آخر، أفادت الصحيفة اليومية الفرنسية لوفيغارو, أن "ماكرون وبالتنسيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد بعقوبات تشمل رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري".

وقالت الصحيفة الفرنسية: "لائحة العقوبات التي هدد بها ماكرون ستشمل بنات رئيس الجمهورية ميشال عون".

(ز غ)