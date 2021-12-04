ماكرون يصل الرياض وانتقادات حقوقية تطاله بسبب لقائه ولي العهد السعودي

ومن المتوقع أن يبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود مسائل إقليمية، منها القضية النووية الإيرانية، وكذلك لبنان.

في حين انتقدت جماعات حقوقية قرار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زيارة السعودية والالتقاء بولي عهدها، محمد بن سلمان والذي سيكون أول اجتماع علني لزعيم غربي كبير مع الأمير الشاب منذ مقتل الإعلامي السعودي البارز، جمال خاشقجي عام 2018، بحسب ما نقلته شبكة الحرة.

واعتبرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن زعماء الدول الغربية قد تجنبوا على مدى ثلاثة أعوام الالتقاء المباشر بولي العهد السعودي، بما فيهم الرئيس الأميركي، جو بايدن، التي أعلنت إدارته أنها سوف تحصر تواصلها مع رياض عبر الملك سلمان بن عبد العزيز.

من جانبها، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، مبيعات الأسلحة الفرنسية، للمنطقة وقالت إن على ماكرون التحدث علناً عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال زيارته لبعض دول الخليج العربي.

وأوضحت هيومن رايتس ووتش في بيان أنه: "على ماكرون أن يتصدى لجريمة قتل جمال خاشقجي الفظيع عام 2018. وأن التزام الصمت بشأن هذه الأمور سوف يكون بمثابة غض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وكان خاشقجي (59 عاماً) قد جرى قتله داخل قنصلية السعودية في إسطنبول في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، في جريمة هزت الرأي العام العالمي، فيما نفت الرياض أي ضلوع لولي العهد في الأمر.

(د ع)