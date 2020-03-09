ماكرون يلتقي حفتر في باريس

وقال مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، إن حفتر وصل قصر الإليزيه صباح الاثنين، بدعوة رسمية من ماكرون، للتباحث في آخر مستجدات مكافحة الإرهاب وملف الهجرة غير الشرعية.

وأضاف مكتب الإعلام: "نظمت الرئاسة الفرنسية استقبالاً رسمياً بحضور الرئيس الفرنسي ورئيس أركان الجيش الفرنسي ووزيري الدفاع والداخلية في الحكومة الفرنسية، وعدد من القيادات العسكرية في الجيش الفرنسي".

ووفقاً للمكتب، أشاد الرئيس الفرنسي بالدور المحوري الذي يلعبه الجيش الليبي في دعم عمليات مكافحة الإرهاب، مؤكداً "دعمه التام" لتلك الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في كامل المنطقة.

ومن جهة أخرى، اجتمع حفتر مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، على هامش زيارته الرسمية إلى باريس.

وتسعى فرنسا للانخراط مجدداً في الشأن الليبي كوسيط لحل الأزمة التي تضرب البلاد منذ 2011، وتصاعدت حدتها مؤخراً مع سيطرة ميليشيات متطرفة تابعة لحكومة الوفاق على العاصمة طرابلس.

المصدر: وكالات