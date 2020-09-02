ماكرون يجتمع مع المسؤولين العراقيين ولن يزور هولير

ويحتضن قصر بغداد، الأربعاء، اجتماعًا بين الرئاسات الثلاث والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصل إلى الأراضي العراقية في وقت سابق من اليوم.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر بغداد.

ووفقًا للوكالة فإن "لقاء مشتركًا يجمع الرئاسات الثلاث في قصر بغداد مع الرئيس الفرنسي"، لافتة في الوقت ذاته إلى أن "جدول أعمال ماكرون لا يتضمن زيارة هولير".

فيما أعلن ممثل حكومة باشور كردستان في بغداد بختيار حاجي، الأربعاء، أن رئيس الإقليم نجيرفان البارزاني، سيلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في العاصمة العراقية.

وقال حاجي في حديث لوسائل إعلام حكومية، إن "رئيس إقليم كردستان نجيرفان البارزاني يزور بغداد اليوم، للقاء الرئيس الفرنسي بعد تعذر زيارة أربيل لضيق الوقت".

ووصل الرئيس الفرنسي ماكرون إلى بغداد صباح اليوم قادمًا من لبنان، وذلك لإطلاق مبادرة "دعم السيادة" بالتعاون مع الأمم المتحدة وذلك بحسب ما أعلنه خلال مؤتمر صحفي مساء أمس في بيروت.

(ي ح)