ماكرون يهاجم روسيا وتركيا: يؤججان مشاعر معادية لفرنسا

وقال ماركون في مقابلة نشرتها مجلة "جون أفريك"، الجمعة: "هناك استراتيجية يتم اتباعها، ينفذها أحيانا قادة أفارقة، لكن بشكل أساسي قوى أجنبية مثل روسيا وتركيا، تلعب على وتر نقمة ما بعد حقبة الاستعمار".

وأضاف: "يجب ألا نكون سذجا. العديد من الذين يرفعون أصواتهم ويصورون مقاطع فيديو، والموجودين على وسائل الإعلام الفرنكوفونية، يرتشون من روسيا أو تركيا".

كما شدد ماكرون على المعارضة الكاملة لفرنسا، التي تملك حضورا عسكريا في الساحل، لأي مفاوضات مع المتطرفين، وهي مسألة تجري مناقشتها في المنطقة لا سيما في مالي.

(ي ح)