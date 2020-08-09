ماكرون يفتتح مؤتمرًا المانحين للبنان: دور المجتمع الدولي هو أن يكون في صف الشعب اللبناني

وخلال افتتاح مؤتمر المانحين الخاص بلبنان بمشاركة عدد من زعماء العالم، قال ماكرون: "يتعيّن علينا العمل سريعًا ويجب أن تذهب المساعدات مباشرة إلى حيث يحتاجها الناس على الأرض، ولابد من بناء استجابة دولية بتنسيق الأمم المتحدة".

وشدد على أن "الأموال التي جمعت اليوم، يجب أن تكون مجرد بداية"، لافتًا إلى أنه "على السلطات اللبنانية أن تعمل على حل سياسي واقتصادي للأزمة".

وأكد أن "تقديم المساعدات إلى لبنان سيتم بأسرع ما يمكن تحت مراقبة الأمم المتحدة، ويحب أن تذهب هذه المساعدات مباشرة إلى حيث يحتاجها الناس على الأرض".

وأضاف ماكرون، أن "رئيس الجمهورية ميشال عون يعرف أن هناك حاجة ماسة لمكافحة الفساد".

(غ ز)