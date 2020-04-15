ماكرون يدعو إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا إلى هدنة عالمية في 23 مارس/ آذار، مشيراً إلى انهيار النظام الصحي في الدول التي تعاني من الحروب واستهداف ما تبقى من الطواقم الطبية في العمليات القتالية.

وقال ماكرون إن الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكدوا له جميعاً دعمهم لدعوة غوتيريش.

وقال الرئيس الفرنسي إنه يأمل في الحصول على موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الساعات القادمة.

وأضاف في تصريحات لراديو فرنسا الدولي قوله: "تحدثت إليه في بداية هذه المبادرة، لم أتحدث معه منذ حصولي على تأكيدات راسخة من الزعماء الآخرين، سأفعل ذلك في الساعات القليلة القادمة".

وتابع "أعتقد أن الرئيس بوتين سيوافق بكل تأكيد وسيكون بمقدورنا في اليوم الذي يعلن فيه ذلك أن نعقد مؤتمراً عبر الفيديو وننقل هذه الدعوة بطريقة رسمية وقوية وفعالة".

واجتمع مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى في التاسع من أبريل/ نيسان لمناقشة أزمة فيروس كورونا في الوقت الذي بذل فيه المجلس المؤلف من 15 عضواً جهوداً كبيرة للاتفاق على ما إذا كان سيتخذ أي إجراء في هذا الصدد.

والدول الخمس التي تمتلك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي هي الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا، وتبحث هذه الدول مشروع قرار أعدته فرنسا.

وفي سياق آخر قال الرئيس الفرنسي، أن وقف مدفوعات ديون الدول الأفريقية "خطوة لا غنى عنها" لمساعدة القارة على تجاوز أزمة الفيروس التاجي داعياً إلى شطب الديون في نهاية المطاف.

وأوضح ماكرون، قائلاً: "يجب أن نمنح الاقتصادات الأفريقية بعض الوقت من خلال تعليق مدفوعات الديون خلال هذه الأزمة" ، ووصف الوقف بأنه "عالمي أولاً".

وتأتي تعليقات الرئيس الفرنسي في الوقت الذي قال فيه وزير المالية أن الدائنين الدوليين الرئيسيين توصلوا إلى اتفاق مبدئي لتخفيف الديون المطلوبة من أفقر دول العالم هذا العام.

وحث ماكرون المسؤولين الماليين للولايات المتحدة والصين ودول مجموعة العشرين الأخرى على الانتهاء من هذه الاتفاقية عندما يجتمعون على الإنترنت يوم الأربعاء.

(م ش)